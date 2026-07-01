Золото, нефть, доллар: какой сценарий будет в июле (видео)

В июле финансовые рынки могут оказаться под влиянием одного ключевого фактора — ситуации на Ближнем Востоке. Удастся ли сохранить перемирие между США и Ираном? Как это отразится на нефти, золоте, курсе доллара и евро? И что все это значит для гривны и украинцев?