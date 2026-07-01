В июле финансовые рынки могут оказаться под влиянием одного ключевого фактора — ситуации на Ближнем Востоке. Удастся ли сохранить перемирие между США и Ираном? Как это отразится на нефти, золоте, курсе доллара и евро? И что все это значит для гривны и украинцев?
Золото, нефть, доллар: какой сценарий будет в июле (видео)
В новом прогнозе разбираем два возможных сценария развития событий в мире и их влияние на валютный рынок Украины. Объясняем, каких решений ждать от ФРС США, ЕЦБ и НБУ, почему именно июль может стать месяцем повышенной волатильности, сколько Нацбанк может потратить на поддержку гривны и в каком диапазоне может находиться курс доллара и евро.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии