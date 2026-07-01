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1 июля 2026, 18:37 Читати українською

НБУ обязал банки проверять подрядчиков, оказывающих критические услуги

Национальный банк обязал банки проверять подрядчиков и других контрагентов, предоставляющих им критически важные услуги. Об этом говорится в постановлении, которое, по данным «ЭП», Нацбанк принял 30 июня. Проект соответствующего документа регулятор опубликовал ещё 26 мая.

Национальный банк обязал банки проверять подрядчиков и других контрагентов, предоставляющих им критически важные услуги.

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Что меняется?

В постановлении закреплено новое понятие — третья сторона-поставщик услуг (Third-Party Service Provider или ТРSP-поставщик). Это юридическое или физическое лицо, которое сотрудничает с поставщиками финансовых платежных услуг и от работы которого зависит, смогут ли эти финансовые услуги предоставляться.

Например, таким ТРSP-поставщиком может быть внешний подрядчик, обеспечивающий кибербезопасность, поставщик электроэнергии, интернет-провайдер или же ИТ-компания, которая разрабатывает и обслуживает мобильное приложение банка.

К поставщикам ТРSP не относятся (и, соответственно, на них не распространяется постановление НБУ) компании, предоставляющие:

  • аудиторские услуги;
  • доступ к глобальной сетевой инфраструктуре;
  • услуги клиринга и расчетов между клиринговыми учреждениями;
  • услуги международных межбанковских систем передачи информации и осуществления платежей;
  • услуги, не влияющие на операционную деятельность поставщика финансовых услуг (например, уборка, озеленение, обслуживание помещений, аренда служебных автомобилей, канцелярские, медицинские, юридические услуги и т. п.).

В отношении остальных компаний банки и другие финансовые учреждения должны будут внедрить систему управления риском, связанным с такими поставщиками ТРSP, и проводить регулярную оценку этих контрагентов.

Оценка поставщиков ТРСП будет заключаться в проверке того, имеют ли эти компании (или их руководители и бенефициары) связи со страной-агрессором или входят ли они в санкционные списки. В таком случае банк или другой поставщик финансовых услуг должен расторгнуть сотрудничество с этой компанией «в кратчайшие сроки».

Кроме того, будет проверяться деловая репутация поставщика ТРСП, его руководителей и владельцев.

Оценке деловой репутации третьих сторон в постановлении уделено особое внимание. Такую оценку финансовое учреждение должно проводить как перед началом сотрудничества с компанией, так и в течение всего срока договорных отношений с ней.

В постановлении прямо не указано, что банк или другое финансовое учреждение должно автоматически прекратить отношения с поставщиком ТРСП, если обнаружит, что владельцы такой компании имеют небезупречную деловую репутацию. Однако фактически сотрудничать с такими третьими сторонами банкам станет сложнее и дороже.

«Банк должен будет оценить риски работы с этой третьей стороной и, в случае их выявления, либо расторгнуть соглашение с ней, либо добиваться, чтобы она соответствовала тем же репутационным требованиям, которые применяются к банкам. При этом заложить надлежащий объем капитала под эти риски», — поясняли высокопоставленные собеседники ЕП в Нацбанке.

И хотя постановление НБУ носит общий характер, то есть его действие будет распространяться на все банки, наиболее известным примером поставщика TRSP, к которому потенциально будет относиться этот документ, является компания Fintech-IT Group (в частности, «Финтех Бэнд»), которая является разработчиком продуктовой экосистемы mono, интегрированной в «Универсал Банк».

Внедрение системы регулирования риска третьих сторон является требованием Международного валютного фонда в рамках реализации программы, утвержденной 26 февраля 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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