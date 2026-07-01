monobank ввел комиссию за пополнение карт через терминалы EasyPay

С 1 июля 2026 года monobank ввел комиссию за пополнение своих карточек через сеть платежных терминалов EasyPay. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Какой размер комиссии

Теперь за пополнение карт monobank через платежные терминалы будет взиматься комиссия и в размере 5% от суммы платежа.

«В связи с решением банка пополнение карт monobank будет осуществляться с комиссией для клиента», — говорится в сообщении EasyPay.

В компании также отметили, что введение комиссии за пополнение карт monobank в их терминалах — это инициатива самого банка.

Что с карточками других банков

Отмечается, что изменения касаются только карт monobank. Пополнение карт других банков-партнеров в сети EasyPay остается бесплатным.

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Где пополнить карту monobank без комиссии

Клиенты monobank могут бесплатно пополнять свои карты в терминалах monobox и abank, City24, а также в кассах Укрпочты и банков:

Напомним

«Минфин» писал, что 10 июня monobank отменил комиссионные сборы за все входящие и выходные зарубежные SWIFT-платежи. Новые условия распространяются как на физлиц, так и на представителей бизнеса.