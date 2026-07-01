Таможня в июне перевыполнила план и увеличила за год сборы на 37%

В июне 2026 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в государственный бюджет 78,1 млрд грн таможенных платежей, что на 21,2 млрд грн (37,3%) больше по сравнению с июнем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Таможенникам удалось полностью выполнить заложенный план на первый месяц лета — уровень ожидаемых поступлений составил 100,1%.

В таможенной службе отметили, что 78,1 млрд грн — это самый высокий месячный показатель за весь период действия военного положения в Украине. В марте в общий фонд госбюджета уже поступало 79 млрд грн таможенных платежей, и об этом писал «Минфин».

В целом с начала 2026 года Государственная таможенная служба направила в государственную казну уже 420,1 млрд грн.