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1 июля 2026, 15:22 Читати українською

Украинский бизнес сохраняет оптимизм, но темпы восстановления слабеют

Украинский бизнес в июне четвертый раз подряд положительно оценил результаты собственной экономической деятельности. В то же время, общий индекс ожиданий деловой активности несколько снизился по сравнению с маем.

Украинский бизнес в июне четвертый раз подряд положительно оценил результаты собственной экономической деятельности.

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По данным Национального банка, в июне 2026 года ИОДА составил 50,4 против 52,1 в мае. В июне прошлого года показатель был на уровне 50,0. Значение свыше 50 пунктов означает положительные ожидания бизнеса.

Оптимизм предприятий поддержали активизация поступлений внешней финансовой помощи, постепенное снижение цен на топливо, стабильная ситуация в энергетике, устойчивый потребительский спрос и сезонный фактор.

В то же время бизнес и дальше сдерживают последствия войны: разрушение производственных мощностей, логистики и энергетической инфраструктуры. Дополнительное давление создают рост затрат на оплату труда из-за дефицита кадров, а также незначительное усиление инфляционных и курсовых ожиданий.

Строительство снова лидирует

Самые высокие оценки среди всех секторов четвертый месяц продемонстрировали предприятия строительства. В июне секторальный индекс составил 54,5 против 55,3 в мае и 50,4 в июне 2025 года.

Поддержку сектору оказали благоприятные погодные условия, достаточное финансирование строительства и ремонта дорог, а также восстановление поврежденной инфраструктуры.

Строительные компании и дальше ожидают увеличения объемов работ, новых заказов, а также закупки сырья и материалов. В то же время, респонденты сообщили об ухудшении доступности подрядчиков, хотя оценки относительно удорожания их услуг несколько ослабли.

Промышленность в июне оценила деловую активность на нейтральном уровне. Секторальный индекс составил 50,0 против 52,4 в мае. Предприятия сохранили положительные, но более слабые ожидания объемов производства и новых заказов. В отличие от предыдущего месяца, промышленники ожидали сокращения новых экспортных заказов.

Торговля вернулась в плюс

Предприятия торговли в июне возобновили положительные оценки текущей деятельности. Секторальный индекс вырос до 50,6 с 49,6 в мае. Год назад он составил 52,0.

Торговые компании оптимистичнее оценили товарооборот и улучшили ожидания закупки товаров для продажи. Этому способствовали понижение цен на горючее, достаточное предложение продуктов и оживление потребительского спроса.

Сфера услуг также осталась в зоне положительных оценок четвертого месяца подряд. В июне секторальный индекс составил 50,2 против 53,1 в мае и 48,3 в июне 2025 года. Поддержку сектору обеспечили стабильная ситуация в энергосистеме, налаживание логистики и постепенное снижение цен на топливо.

В то же время предприятия услуг ослабили ожидания увеличения объемов предоставленных услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения.

Цены и кадры

Респонденты всех секторов ожидают дальнейшего замедления темпов роста закупочных цен, цен на сырье и материалы, тарифов на собственную продукцию и услуги, а также товаров, закупленных для продажи.

Ситуация на рынке труда остается сложной. Только строительные компании сохранили положительные ожидания по поводу численности работников. Предприятия других секторов прогнозируют дальнейшее сокращение персонала, больше всего в промышленности.

Опрос проводился с 3 по 22 июня 2026 года. В нем приняло участие 587 предприятий. Среди них 45,1% компании промышленности, 25,9% сферы услуг, 23,0% торговли, 6,0% строительства.

Сигнал для экономики

Июньский показатель ИОДА свидетельствует о том, что бизнес остается в зоне умеренного оптимизма, но запас прочности уменьшился. После майского роста до 52,1 пункта индекс вернулся поближе к нейтральному уровню. В мае положительные оценки поддерживали стабильная энергетика, международная помощь, оживление спроса и сезонный фактор.

Для экономики это означает неравномерное восстановление. Строительство держится благодаря инфраструктурным работам и сезонности, торговля зависит от потребительского спроса, а промышленность остается наиболее уязвимой к военным рискам, логистике и экспорту.

Для бюджета и банковской системы такие настроения бизнеса являются индикатором будущей активности: инвестиций, спроса на кредиты, занятости и налоговых поступлений. Если ситуация в энергетике остается стабильной, а внешнее финансирование будет поступать без пауз, бизнес может сохранить положительные ожидания и в июле. Но кадровый дефицит и риски новых разрушений остаются главными ограничениями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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