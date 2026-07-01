Всемирный банк дал Украине почти $600 млн: на что пойдут деньги

Украина получила почти $600 млн в рамках нового проекта Всемирного банка SPIRIT для поддержки социальной защиты уязвимых категорий населения. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Подробности

Средства предоставлены Международным банком реконструкции и развития (МБРР) в рамках Соглашения о займе, подписанного 2 июня 2026 года между Украиной и МБРР на сумму 860 млн долларов США.

Полученное финансирование включает 300 млн долларов США по займу при поддержке японских гарантий в рамках Целевого фонда ADVANCE Ukraine, а также 298,75 млн долларов США по займу при поддержке двусторонних гарантий правительства Великобритании.

Куда будут направлены средства

Средства направлены на возмещение расходов, связанных с финансированием социальных выплат для наиболее уязвимых категорий населения, в частности, лиц с инвалидностью и уязвимых семей с детьми, а также на укрепление институционального потенциала органов власти на центральном и местном уровнях.

Что известно о проекте SPIRIT

Общий объем проекта SPIRIT составляет 880 млн долларов США, из которых 860 млн долларов США — заем МБРР и 20 млн долларов США — грантовое финансирование через Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund (URTF).

Целью проекта является поддержка реформ в сфере социальной защиты, в частности модернизация системы социальной помощи, развитие социальных услуг, усиление поддержки людей с инвалидностью и уязвимых семей с детьми, а также укрепление институционального потенциала органов власти на центральном и местном уровнях.

В частности, проект SPIRIT будет способствовать внедрению базовой социальной помощи, созданию единой системы назначения и выплаты социальных пособий, расширению доступа к социальным услугам в общинах, а также модернизации механизмов поддержки трудоустройства людей с инвалидностью.

Финансирование в рамках проекта будет охватывать 18 видов социальных выплат.

Кроме того, грантовая составляющая проекта будет направлена на укрепление институционального потенциала Министерства социальной политики, Пенсионного фонда Украины и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, в частности путем модернизации ИТ-инфраструктуры, обучения социальных работников и поддержки развития социальных услуг на уровне общин.

Проект SPIRIT будет реализовываться в течение 2026−2030 годов и станет важным инструментом укрепления устойчивости системы социальной защиты Украины в условиях военного положения и послевоенного восстановления