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1 июля 2026, 13:45 Читати українською

В Минэнерго рассказали, где самая сложная ситуация с электроэнергией

Из-за разрушительных последствий российских атак и аномальной жары, спровоцировавшей резкий рост потребления, в Украине снова ввели ограничение электроснабжения. Об этом во время брифинга по оперативной ситуации в энергосистеме на 1 июля заявил первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов.

В Минэнерго рассказали, где самая сложная ситуация с электроэнергией
Фото: pixabay

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Сегодня, 1 июля, с 17:00 до 22:00 во всех регионах страны будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме одной очереди. Кроме того, в этот же период будут использованы графики ограничения мощности для промышленных объектов и бизнеса.

Где самая сложная ситуация

Российские войска продолжают целенаправленно избивать по энергетической инфраструктуре. В результате боевых действий и обстрелов часть потребителей временно остается без света в следующих областях:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Кировоградская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черниговская.

По словам первого замминистра, самая критическая ситуация сейчас зафиксирована в Сумской области. Из-за масштабных повреждений энергообъектов в результате вражеских ударов здесь обесточено наибольшее количество абонентов.

Энергетики и ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атак и вернуть свет в дома граждан.

Непогода добавила проблем

Помимо военных действий, на состояние системы повлияли сложные погодные условия. Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 80 населенных пунктов в трех областях:

  • Житомирской
  • Киевской
  • Черниговский

Над устранением аварийных повреждений и восстановлением питания уже работают профильные бригады.

Как помочь энергосистеме

Минэнерго обращается ко всем гражданам с просьбой снизить нагрузку на сеть в пиковые часы. Потребителей призывают:

  • По возможности перенести использование мощных бытовых электроприборов на дневное время — с 10:00 до 16:00.
  • В часы максимальной нагрузки — с 16:00 до 23:00 — потреблять электроэнергию максимально бережливо.

«Это помогает поддерживать стабильную работу энергосистемы и минимизировать необходимость применения ограничений», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
1 июля 2026, 14:25
#
Готувались готувались і як завжди обіс…сь…
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