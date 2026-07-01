В Минэнерго рассказали, где самая сложная ситуация с электроэнергией

Из-за разрушительных последствий российских атак и аномальной жары, спровоцировавшей резкий рост потребления, в Украине снова ввели ограничение электроснабжения. Об этом во время брифинга по оперативной ситуации в энергосистеме на 1 июля заявил первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов.

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Сегодня, 1 июля, с 17:00 до 22:00 во всех регионах страны будут действовать графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме одной очереди. Кроме того, в этот же период будут использованы графики ограничения мощности для промышленных объектов и бизнеса.

Где самая сложная ситуация

Российские войска продолжают целенаправленно избивать по энергетической инфраструктуре. В результате боевых действий и обстрелов часть потребителей временно остается без света в следующих областях:

Днепропетровская,

Донецкая,

Кировоградская,

Харьковская,

Херсонская,

Черниговская.

По словам первого замминистра, самая критическая ситуация сейчас зафиксирована в Сумской области. Из-за масштабных повреждений энергообъектов в результате вражеских ударов здесь обесточено наибольшее количество абонентов.

Энергетики и ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атак и вернуть свет в дома граждан.

Непогода добавила проблем

Помимо военных действий, на состояние системы повлияли сложные погодные условия. Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 80 населенных пунктов в трех областях:

Житомирской

Киевской

Черниговский

Над устранением аварийных повреждений и восстановлением питания уже работают профильные бригады.

Как помочь энергосистеме

Минэнерго обращается ко всем гражданам с просьбой снизить нагрузку на сеть в пиковые часы. Потребителей призывают:

По возможности перенести использование мощных бытовых электроприборов на дневное время — с 10:00 до 16:00.

В часы максимальной нагрузки — с 16:00 до 23:00 — потреблять электроэнергию максимально бережливо.

«Это помогает поддерживать стабильную работу энергосистемы и минимизировать необходимость применения ограничений», — говорится в сообщении.