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1 июля 2026, 13:22 Читати українською

Для женщин, стремящихся к росту карьеры и бизнеса: конференция VLASNA приглашает участниц

Конференция VLASNA впервые пройдет в Киеве уже 9 июля. Ее организуют команды порталов «Минфин» и Finance.ua для женщин, которые ищут способы развития бизнеса и карьеры, а также поддержки в стремлении заботиться о себе. О том, какие темы будут затронуты на конференции, рассказываем ниже.

Конференция VLASNA впервые пройдет в Киеве уже 9 июля.

Конференция продлится 8 часов, в течение которых экспертки и специалистки рынка поделятся собственным опытом управления финансами, самореализации и карьерного роста, борьбы с комплексом неполноценности, а также способами изменить мышление и перейти от роли потребительницы к роли владелицы капитала. На мероприятии будут обсуждаться следующие темы:

  • формирование инвестиционного портфеля и распределение средств между различными активами;
  • инвестиции в депозиты, ОВГЗ, корпоративные облигации;
  • первые шаги на пути к запуску собственного бизнеса;
  • формирование личного бренда основательницы;
  • масштабирование бизнеса;
  • пути онлайн-обучения и укрепления знаний, необходимых для карьерных изменений;
  • баланс между ролями мамы, предпринимательницы и партнерши;
  • самооценку и уверенность в своих силах.

Полная программа конференции VLASNA с перечнем спикеров уже совсем скоро появится на странице мероприятия по ссылке.

Партнеры мероприятия

Организация масштабного мероприятия, помогающего женщинам развиваться в сфере инвестиций, бизнеса и карьеры, — это всегда командная работа. Мы искренне благодарны нашим надежным партнерам за помощь в проведении конференции и за то, что благодаря их поддержке участие для всех абсолютно бесплатное

Вместе с нами это мероприятие создают лидеры в своих нишах:

  • Биз Банк — ваш надежный финансовый партнер в мире бизнеса. Они предлагают современные и гибкие банковские решения для предпринимателей, помогая автоматизировать финансы, получать финансирование и масштабировать собственное дело без лишней бюрократии.

  • Биржевой университет — ведущая образовательная платформа в сфере финансовой грамотности и инвестиций. Они помогают разобраться в фондовом рынке, научиться анализировать активы и грамотно приумножать свой капитал, превращая сложную теорию в простые практические шаги.

  • Благотворительный фонд «Твоя Опора» — наш главный ориентир в мире корпоративной социальной ответственности и взаимопомощи. Фонд системно помогает детям с врождёнными пороками сердца, сиротам и украинским больницам, напоминая каждому бизнесу о важности социального вклада.

Гордимся сотрудничеством с теми, кто движет страну вперёд и поддерживает стремление женщин к финансовой независимости!

Для кого предназначена конференция и как принять участие?

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 9 июля. Оно будет полезно женщинам, которые стремятся приумножить свой капитал, разобраться или углубить свои знания в области инвестирования, открыть собственное дело, развивать карьеру, мотивировать себя на новые достижения, найти поддержку в сообществе единомышленников.

Участие в конференции будет бесплатным, присоединиться смогут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
1 июля 2026, 14:25
#
Цікаво скільки туди реально прийде жінок
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