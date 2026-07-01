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1 июля 2026, 12:14 Читати українською

Нефть дорожает: срыв переговоров между США и Ираном усиливает опасения относительно поставок

В среду, 1 июля, цены на нефть выросли. Главной причиной стали опасения, что провал переговоров между Ираном и США по поводу окончательного мирного соглашения может привести к длительным перебоям с поставкой энергоносителей из ключевого ближневосточного региона. Об этом сообщает Reuters.

Нефть дорожает: срыв переговоров между США и Ираном усиливает опасения относительно поставок
Фото: pixabay

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По состоянию на 09:44 фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $0,14 (0,19%) до $73,09 за баррель. В то же время американская эталонная нефть WTI прибавила в цене $0,11 (0,16%), поднявшись до $69,61 за баррель.

«Движение по Ормузскому проливу восстанавливается, но это происходит неравномерно, непредсказуемо и не совсем прозрачно. Пока Вашингтон и Тегеран не достигнут новых договоренностей, рынок предположительно займет выжидательную позицию в надежде на устойчивое перемирие, прежде чем нефть снова вернется к нисходящему тренду», — отмечает основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

Дипломатические осложнения в Дохе

Во вторник, 30 июня, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Виткофф прибыли в Доху для участия в переговорах, которые Белый дом анонсировал как «встреча на высоком уровне».

Однако выступающий принимающей стороной Иран и Катар заявили, что американская делегация будет встречаться только с посредниками, а не непосредственно с иранцами. Со стороны Катара в переговорах с Виткоффом и Кушнером принимал участие, в частности, премьер-министр шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани.

Историческое падение нефти во втором квартале

Напомним, что во втором квартале 2026 года нефть Brent рухнула примерно на $45 за баррель, что стало ее крупнейшим квартальным падением со времен глобального финансового кризиса 2008 года. Американская WTI за этот же период потеряла около $31 — это самое большое падение с 2020 года.

Позиция США

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Ирану не разрешат взимать плату за проход судов через пролив. В интервью программе The Michael Knowles Show он подчеркнул: «Эта история не закончится тем, что иранцы будут собирать пошлины с кораблей, проходящих через Ормузский пролив».

Вэнс также добавил, что движение танкеров этим критически важным водным путем уже возобновилось, а объемы транспортировки нефти вернулись к довоенному уровню.

Запасы нефти

Между тем, запасы нефти в США продолжают сокращаться. По данным Американского института нефти (API), обнародованным во вторник, запасы сырой нефти за неделю (до 26 июня) упали сразу на 6,1 млн баррелей. Пропорционально снизились и запасы бензина.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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stas12345
stas12345
1 июля 2026, 12:38
#
Зросли на 14 центів? Мабуть дуже страшно стало, побоялися мама ні горюй
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