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1 июля 2026, 11:11 Читати українською

Всемирный банк прекратит кредитование Китая к 2031 году

Согласно сообщению Reuters от 1 июля, Всемирный банк постепенно прекратит предоставление кредитов Китаю к 2031 году. Ожидается, что этот план будет рассмотрен советом директоров в течение недели, начинающейся 20 июля.

Согласно сообщению Reuters от 1 июля, Всемирный банк постепенно прекратит предоставление кредитов Китаю к 2031 году.

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Хотя формальное голосование не требовалось, этот шаг рассматривается как отражение изменения отношений между двумя сторонами, поскольку Китай стал второй по величине экономикой мира.

Согласно плану, Всемирный банк ограничит общую сумму кредитов, предоставляемых Китаю, до 2 миллиардов долларов к 2031 году, после чего полностью прекратит кредитование.

Это изменение является частью пятилетнего соглашения о сотрудничестве между двумя сторонами в масштабах одной страны.

Сокращение кредитования

Фактически, масштабы кредитования Китая резко сократились за последние несколько лет. С примерно 2,4 миллиарда долларов в год в 2017 году объем кредитов упал до 750 миллионов долларов в 2025 году.

С 2000 года Пекин больше не имеет права на получение льготных кредитов от Международной ассоциации развития (IDA) — фонда Всемирного банка для поддержки беднейших стран. Вместо того чтобы быть получателем помощи, Китай начал вносить взносы в этот фонд в 2007 году и в настоящее время является пятым по величине донором.

Представитель Всемирного банка заявил, что это решение отражает тот факт, что Китай добился огромных успехов в развитии за последние несколько десятилетий, что ознаменовало начало нового этапа в отношениях между двумя сторонами.

Этот шаг также является ответом на давнее давление со стороны США и некоторых западных стран, которые утверждают, что экономика такого масштаба, как китайская, больше не подходит для получения кредитов на развитие от многосторонних финансовых институтов.

В течение первого срока президентства Дональда Трампа продолжающиеся заимствования Пекина у Всемирного банка неоднократно становились предметом споров в отношениях между Вашингтоном и международными финансовыми институтами.

После этого заявления Министерство финансов США приветствовало его как «шаг в правильном направлении» и призвало другие международные организации, такие как Азиатский банк развития (АБР), Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСД) и учреждения Организации Объединенных Наций, также рассмотреть в

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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