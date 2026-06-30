Минфин привлек от размещения ОВГЗ более 14 миллиардов гривен

Министерство финансов 30 июня на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 14,46 млрд грн, что на 8,55 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,91 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

2,13 млрд грн под 15,15% (с/с 15,13%) с погашением 21 июля 2027 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,15%, средневзвешенный — 15,15%);

2,06 млрд грн под 15,79% (с/с 15,73%) с погашением 26 апреля 2028 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,81%, средневзвешенный — 15,72%).

В иностранной валюте:

200,73 млн евро под 3,20% (с/с 3,18%) с погашением 18 ноября 2027 года.

С начала 2026 года государство уже привлекло более 254,1 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,26 трлн. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку ВСУ и усиление финансовой устойчивости государства.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.