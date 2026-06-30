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30 июня 2026, 18:43 Читати українською

Германия готовит изменения для украинцев: что будет с соцпомощью

Правительство Германии планирует реформировать систему социальной помощи для украинцев, находящихся в стране под временной защитой в соответствии с § 24. Ожидается, что новые правила вступят в силу с 1 июля 2026 года, хотя окончательное принятие закона может сдвинуть эту дату. Об этом пишет Visitukraine.today.

Правительство Германии планирует реформировать систему социальной помощи для украинцев, находящихся в стране под временной защитой в соответствии с § 24.

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Главная особенность реформы — разграничение условий для тех, кто прибыл в Германию до апреля 2025 года, и тех, кто приехал позже.

Выплаты для украинцев, прибывших до 1 апреля 2025 года

Для этой категории лиц реформа не предусматривает существенных изменений в размере пособия или компенсации за жилье. Выплаты по-прежнему будет осуществлять Jobcenter. Основное отличие — переименование программы: вместо Bürgergeld пособие будет называться Grundsicherungsgeld.

В то же время Jobcenter усилит контроль за активностью получателей выплат. В частности, будет уделяться больше внимания поиску работы и обязательному посещению назначенных встреч. То есть финансовые условия сохраняются, но требования по интеграции на рынок труда станут более жесткими.

Новые правила для тех, кто въехал после 31 марта 2025 года

Наибольшие изменения коснутся украинцев, прибывших в Германию после указанной даты. Для них запланирован переход на другую модель социального обеспечения с заметным сокращением объема поддержки.

Основные изменения для этой группы:

  • выплаты будет осуществлять Sozialamt вместо Jobcenter;
  • начисление пособия будет происходить по правилам, действующим для лиц, ищущих убежища;
  • базовая сумма выплат может уменьшиться примерно с 563 € до 441 €;
  • будет введена Bezahlkarte — специальная платежная карта с ограничениями на снятие наличных;
  • полноценное медицинское страхование заменят базовой медицинской помощью.

Временная защита и документы: что остается без изменений

Несмотря на реформу социальных выплат, ряд важных гарантий сохраняется. Временная защита по § 24 продлена до 4 марта 2027 года. Пластиковые виды на жительство (Aufenthaltstitel), выданные ранее, продлеваются автоматически — дополнительно обращаться в Ausländerbehörde для их замены не требуется.

Право на официальное трудоустройство сохраняется для всех украинцев с временной защитой, независимо от даты прибытия в Германию.

Региональные различия: почему стоит уточнять информацию на месте?

Следует учитывать, что отдельные аспекты реформы могут различаться в зависимости от федеральной земли. Перед обращением в Sozialamt, Jobcenter или другие государственные учреждения рекомендуется уточнять актуальные правила в вашем регионе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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