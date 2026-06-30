Где в Европе больше всего покупают новые авто: рейтинг стран

По итогам первых пяти месяцев 2026 года в странах ЕС было реализовано более 4,7 млн новых легковых автомобилей. Об этом пишет «Укравтопром».

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Самый большой и самый маленький рынок

Крупнейшим рынком в ЕС остается Германия, где с января по май было зарегистрировано почти 1,2 млн новых легковых автомобилей, что на 3,6% больше, чем в прошлом. Наименьшее количество авто зарегистрировано на Мальте — 3220 ед.

Топ-5 крупнейших рынков Евросоюза

Германия — 1188015 авто (+3,6%);

Италия — 789802 ед. (+9,4%);

Франция — 668378 ед. (-0,6%);

Испания — 519283 ед. (+5,8%);

Польша — 253054 ед. (+7,4%).

Топ-5 самых маленьких рынков ЕС