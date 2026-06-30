По итогам первых пяти месяцев 2026 года в странах ЕС было реализовано более 4,7 млн новых легковых автомобилей. Об этом пишет «Укравтопром».
Где в Европе больше всего покупают новые авто: рейтинг стран
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Самый большой и самый маленький рынок
Крупнейшим рынком в ЕС остается Германия, где с января по май было зарегистрировано почти 1,2 млн новых легковых автомобилей, что на 3,6% больше, чем в прошлом. Наименьшее количество авто зарегистрировано на Мальте — 3220 ед.
Топ-5 крупнейших рынков Евросоюза
- Германия — 1188015 авто (+3,6%);
- Италия — 789802 ед. (+9,4%);
- Франция — 668378 ед. (-0,6%);
- Испания — 519283 ед. (+5,8%);
- Польша — 253054 ед. (+7,4%).
Топ-5 самых маленьких рынков ЕС
- Литва — 19095 ед. (+11,9%);
- Латвия — 8957 ед. (-1%);
- Эстония — 8047 ед. (+74,7%);
- Кипр — 6111 ед. (-11,1%);
- Мальта — 3220 ед. (+31,9%).
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Источник: Минфин
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