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30 июня 2026, 11:15 Читати українською

Число стартапов стоимостью свыше $1 млрд возросло до рекорда

Число «единорогов» — стартапов, оценочная стоимость которых превышает 1 млрд долларов и которые не котируются на бирже, — в 2025 году в мире увеличилось на 5,3% и составляет 1 тыс. 603 компании. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Исследовательского института Хужунь (Hurun Research Institute).

Число «единорогов» — стартапов, оценочная стоимость которых превышает 1 млрд долларов и которые не котируются на бирже, — в 2025 году в мире увеличилось на 5,3% и составляет 1 тыс. 603 компании.

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Совокупная стоимость

Их совокупная стоимость достигла 54 трлн юаней ($7,9 трлн), увеличившись на 43% за год. Эти компании расположены в 53 странах.

Где больше всего «единорогов»

На первом месте по количеству «единорогов» находятся США, как сообщается в рейтинге Global Unicorn Index 2026. По данным на 1 января, в стране насчитывалось 806 таких компаний, что на 48 больше, чем годом ранее.

Далее следует Китай с 381 «единорогом», что на 38 больше, чем в прошлом году. Великобритания поднялась на третье место — в ней базируются 70 стартапов, опередив Индию (61 стартап).

Кто самый дорогой

Американские Anthropic и OpenAI являются самыми дорогими «единорогами» в мире, их стоимость оценивается соответственно в $965 млрд и $852 млрд.

На третьем месте — китайский технологический гигант Bytedance (материнская компания видеоплатформы TikTok и её китайской версии Douyin) с оценкой в $480 млрд.

В топ-10 также входят финтех-стартап Stripe стоимостью $159 млрд, разработчик программного обеспечения на основе искусственного интеллекта Databricks — $134 млрд, Ant Group (владелец самого популярного в Китае платежного сервиса Alipay) — $87 млрд, цифровой банк Revolut — $75 млрд, криптовалютная биржа Binance — $70 млрд, азиатский онлайн-ритейлер одежды Shein — $67 млрд, Anduril (занимается разработкой нового вооружения, в частности БПЛА) — $61 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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