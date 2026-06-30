Швейцария возглавила рейтинг стран с лучшей защитой капитала

Швейцария стала лучшей страной в мире по уровню защищенности капитала в условиях глобальной экономической и геополитической неопределенности. Об этом свидетельствует рейтинг Henley & Partners, оценивающий 50 стран по способности противостоять внешним потрясениям.

Индекс учитывает не ожидаемую доходность инвестиций, а устойчивость инвестиционной среды. Среди ключевых критериев — политическая стабильность, уровень инфляции, качество государственного управления, состояние государственных финансов, валютные риски и другие макроэкономические показатели.

Европа доминирует в рейтинге

Первое место в рейтинге заняла Швейцария с результатом 88,4 балла из 100. За ней расположились Дания и Норвегия.

В целом, Европа доминирует в списке самых безопасных направлений для сохранения капитала: девять из десяти стран в топ-10 представляют именно этот регион. Единственным исключением стал Сингапур, занявший четвертое место благодаря сильным институтам управления, надежным государственным финансам и конкурентной бизнес-среде.

Результаты рейтинга демонстрируют четкую закономерность: страны со стабильными политическими институтами, дисциплинированной бюджетной политикой и прогнозируемой монетарной системой опережают даже большие экономики, которые сталкиваются с более высокими политическими или экономическими рисками.

Почему США только на 24-м месте

Одной из заметных особенностей рейтинга стало место США. Несмотря на статус крупнейшей экономики мира и одного из ключевых глобальных инвестиционных рынков, Соединенные Штаты заняли только 24 позицию.

Это объясняется методологией индекса: он оценивает не масштаб рынка или потенциальную доходность активов, а уровень устойчивости страны к экономическим и геополитическим шокам. Поэтому меньшие экономики, в частности, Швейцария, Дания и Сингапур, в этом рейтинге опередили значительно большие рынки.

Что означает «безопасная страна» для инвесторов

Henley & Partners отмечает, что рейтинг не прогнозирует, какие фондовые рынки могут обеспечить высокую прибыльность. Его цель — показать, насколько стабильна инвестиционная среда страны в периоды глобальной турбулентности.

Для этого оценивается 13 показателей, среди которых инфляция, валютная волатильность, качество управления, политическая стабильность и состояние государственных финансов.

Таким образом, рейтинг формирует более широкое представление об инвестиционной безопасности. В фокусе — не краткосрочная доходность рынков, а способность страны оставаться стабильной и предсказуемой в условиях экономического и геополитического напряжения.