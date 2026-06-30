Чанпэн Чжао назвал причины затяжного падения криптовалют

Сооснователь криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что затяжное падение криптовалютного рынка нельзя объяснить какой-то одной причиной. Бизнесмен настаивает: нынешняя ситуация стала результатом сочетания нескольких. Об этом пишет СoinDesk.

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Главные причины падения

Среди главных причин Чжао назвал международную напряженность, привычный четырехлетний цикл биткоина и переток капитала инвесторов в проекты, связанные с искусственным интеллектом.

Главный владелец крупнейшей по объему торгов криптобиржи мира напомнил, как в октябре прошлого года биткоин обновил исторический максимум выше $126 000, а затем постепенно растерял половину стоимости.

По словам предпринимателя, динамика первой криптовалюты напрямую влияет на устойчивость Binance. Тем не менее, несмотря на глубокую коррекцию крупных коинов, Чжао уверен: индустрия обязательно продемонстрирует рост.

«В долгосрочной перспективе индустрия будет развиваться. Спрос на финансовые технологии будет только расти, потому что будет расти и количество транзакций, а значит, индустрия будет расти. Поэтому меня не беспокоят ни состояние индустрии, ни краткосрочные колебания цены», — заявил он в интервью изданию CoinDesk.

Кроме того, Чжао высоко оценил потенциал рынков предсказаний, отметив, что они способны повысить точность оценки событий и улучшить ценообразование благодаря дополнительному притоку капитала.

По его мнению, спекулятивный интерес неизбежен для любых финансовых рынков и играет важную роль в обеспечении их ликвидности.