Лето с графиками или без: угрожают ли Украине отключение света

После самого сложного осенне-зимнего периода энергосистема Украины вступила в новый сезон с частично восстановленной, но по-прежнему уязвимой инфраструктурой. Массированные обстрелы оставили после себя не только поврежденные объекты генерации и сети, но и главный вопрос: насколько устойчивой будет система в случае новых атак. Сегодня развитие событий можно условно рассматривать по трем сценариям — оптимистическому, базовому и кризисному. Каждый из них будет зависеть от темпов ремонтов, объемов международной помощи, погодных условий и интенсивности российских ударов. Об этом в колонке NV рассказал генеральный менеджер по безопасности и устойчивости аналитического центра DiXi Group Михаил Бабийчук. «Минфин» выбрал главное.

Что с энергосистемой?

Лето 2026 года энергосистема встречает после сложного осенне-зимнего периода, с последствиями повреждения генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры.

С октября 2025 года в результате российских атак было повреждено более 9 ГВт генерирующих мощностей. В настоящее время продолжаются ремонты поврежденных электростанций и ввод в эксплуатацию новой распределенной генерации. В целом цель правительства — восстановить 6 ГВт мощностей к началу отопительного сезона и запустить 1,5 ГВт распределенной генерации до конца года. Поэтому можно предположить, что ситуация будет постепенно улучшаться в течение лета, поскольку лето — это критическое окно для проведения ремонтов и накопления ресурсов.

Открытым вопросом остается восстановление и защита ТЭЦ, которые являются не только критически важными объектами зимой, но и необходимой для системы генерацией летом, особенно в периоды плановых ремонтов блоков АЭС.

Стоит ли ожидать отключений света летом?

Среди ключевых факторов, которые будут определять ход лета, — ремонтная кампания, возможности импорта электроэнергии, ввод новых мощностей и риски новых атак.

Важно и то, насколько гибкой остается энергосистема. Наибольшие потери понесли именно тепловая генерация и ТЭЦ, которые обеспечивают балансировку системы и способны покрывать периоды пиковых нагрузок — то есть буквально за несколько минут выдать в систему дополнительную мощность, например, когда жара максимальна или в вечерние часы, когда все включают свет одновременно с кондиционерами.

Из-за совокупности нескольких факторов: сезонно более низкого уровня воды в летний период, последствий разрушения Каховской ГЭС, повреждения отдельных объектов гидрогенерации и общего сокращения доступной маневренной мощности — наша гидрогенерация остается ограниченной. А солнечная генерация — не способна полностью компенсировать дефицит в вечернее время. Распределенная газовая генерация растет, однако пока лишь частично компенсирует потери маневренных мощностей.

В Summer Electricity Outlook 2026 DiXi Group, подготовленном при поддержке Международного фонда «Возрождение», рассматриваются три сценария развития событий в летний период:

1. Базовый сценарий предполагает умеренное лето без новых масштабных атак. В таком случае возможный дефицит составит до 1 ГВт в часы максимальной нагрузки. Вероятность отключений для потребителей оценивается на уровне до 5%. При оптимистичных предположениях их удастся избежать за счет именно маневренной генерации или аварийного импорта.

2. Второй сценарий учитывает аномальную жару без новых атак. В таких условиях дефицит в часы пиковой нагрузки составит до 2,4 ГВт даже с учетом импорта электроэнергии. Вероятность введения ограничений возрастает до 38%.

3. Самый сложный сценарий предусматривает сочетание новых атак на энергетическую инфраструктуру и аномальной жары. В этом случае дефицит в пиковые часы может достигать более 6 ГВт. В дни аномальной жары это может привести к одновременному применению до четырёх очередей графиков почасовых отключений.

На каком этапе находится подготовка к новому отопительному сезону?

Сейчас Украина находится в активной фазе подготовки к отопительному сезону.

Именно сейчас энергетические компании пытаются максимально использовать это время для плановых и аварийных ремонтов. Но оценивать окончательную готовность системы еще рано — многие работы продолжаются, а их результаты в значительной степени зависят как от соблюдения графиков ремонтов, так и от ситуации с безопасностью в течение лета.

Конечно, здесь нет одного универсального решения. Пройти следующую зиму поможет не один отдельный фактор, а сочетание нескольких факторов: восстановление поврежденных мощностей, импорт электроэнергии, развитие распределенной генерации, накопление запасов газа и более ответственное потребление.

Но если говорить о наибольшем практическом эффекте, то здесь стоит выделить именно доступность мощности в пиковые часы. Для энергосистемы важно не только то, сколько электроэнергии произведено за сутки, но и есть ли достаточно мощности именно тогда, когда потребление максимальное — утром и вечером.

Но давайте помнить, что экономия потребления также имеет значение: даже несколько процентов снижения нагрузки в пиковые часы могут уменьшить риск отключений. Простые практические советы могут помочь — не включать весь свет в комнате одновременно или много техники в пиковые часы. Ограничьте использование кондиционера. Простые шаги каждого в направлении экономии позволят поддержать нашу энергосистему.