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29 июня 2026, 17:06 Читати українською

Базовая социальная помощь: начался переход к адресной оценке финансовых потребностей семей

Базовую социальную помощь сегодня уже получают 22 тысяч украинских семей. Это около 68 тысяч граждан. Программа пока запущена в пилотном режиме, но закладывающий ее основу законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде. Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

Базовую социальную помощь сегодня уже получают 22 тысяч украинских семей.

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Главное отличие БСД от существующей системы состоит в том, что помощь назначают не по категории (пенсионер, ВПЛ, многодетная семья или лицо с инвалидностью), а по реальному уровню доходов и потребностям конкретной семьи. Если доходов не хватает, государство поможет вне зависимости от статуса.

Минимальная выплата в настоящее время насчитывает 3 328 грн в месяц, то есть не ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Размер зависит от состава семьи:

  • первый член семьи получает 100% базовой величины
  • каждый следующий — также 100%
  • для людей с инвалидностью размер выплаты будет определять Кабмин отдельно

Размер базовой помощи будут ежегодно закреплять в законе о госбюджете.

Но БСД подразумевает не только денежные выплаты. К законопроекту, который готовится ко второму чтению, прилагаются социальные услуги: уход за одинокими пожилыми гражданами, повышение квалификации, помощь в поиске работы. Это делается, чтобы помочь семье выйти из сложных обстоятельств, а не удерживать минимальный уровень жизни за счет выплат.

«Главный показатель эффективности — не количество выплат, а количество семей, которые нашли работу и стали экономически независимыми», — отметил Улютин.

Программу реализует Минсоцполитики вместе с Всемирным банком в рамках проекта SPIRIT при поддержке Великобритании, Японии и Германии. Общий объем финансирования — $880 млн.

Читайте также: Базовая социальная помощь для безработных: кто может получать ее в течение года

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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