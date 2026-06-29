Базовая социальная помощь: начался переход к адресной оценке финансовых потребностей семей

Базовую социальную помощь сегодня уже получают 22 тысяч украинских семей. Это около 68 тысяч граждан. Программа пока запущена в пилотном режиме, но закладывающий ее основу законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде. Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Главное отличие БСД от существующей системы состоит в том, что помощь назначают не по категории (пенсионер, ВПЛ, многодетная семья или лицо с инвалидностью), а по реальному уровню доходов и потребностям конкретной семьи. Если доходов не хватает, государство поможет вне зависимости от статуса.

Минимальная выплата в настоящее время насчитывает 3 328 грн в месяц, то есть не ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Размер зависит от состава семьи:

первый член семьи получает 100% базовой величины

каждый следующий — также 100%

для людей с инвалидностью размер выплаты будет определять Кабмин отдельно

Размер базовой помощи будут ежегодно закреплять в законе о госбюджете.

Но БСД подразумевает не только денежные выплаты. К законопроекту, который готовится ко второму чтению, прилагаются социальные услуги: уход за одинокими пожилыми гражданами, повышение квалификации, помощь в поиске работы. Это делается, чтобы помочь семье выйти из сложных обстоятельств, а не удерживать минимальный уровень жизни за счет выплат.

«Главный показатель эффективности — не количество выплат, а количество семей, которые нашли работу и стали экономически независимыми», — отметил Улютин.

Программу реализует Минсоцполитики вместе с Всемирным банком в рамках проекта SPIRIT при поддержке Великобритании, Японии и Германии. Общий объем финансирования — $880 млн.

Читайте также: Базовая социальная помощь для безработных: кто может получать ее в течение года