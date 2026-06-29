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29 июня 2026, 14:16 Читати українською

Экс-главе ОКСИ банка сообщили о подозрении: речь идет об операциях на 210 млн грн

Бывшему председателю правления ОКСИ банка сообщили о подозрении в незаконных банковских операциях на сумму 210 млн грн. Об этом в Telegram-канале написала народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Бывшему председателю правления ОКСИ банка сообщили о подозрении в незаконных банковских операциях на сумму 210 млн грн.

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Что известно

По словам Василевской-Смаглюк, он ушел со своего поста именно на фоне расследования правоохранительных органов в отношении незаконных финансовых махинаций.

«Схема, по данным следствия, заключалась в том, что председатель правления банка вступил в сговор с предпринимателем для решения вопроса беспрепятственного открытия счетов, проведения рискованных финансовых операций и обхода внутреннего финансового мониторинга. В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также был готов оказывать необходимое „содействие“. Стоимость таких „услуг“ составляла 0,15% от суммы ежемесячных операций. Это — сознательное использование банка в качестве инструмента для проведения сомнительных финансовых потоков, которые должны были быть остановлены еще на входе», — пишет народный депутат.

По данным следствия, с июля 2024 года по февраль 2025 года через счета как минимум пяти подконтрольных компаний прошло более 210 млн грн. За каждую операцию банкир получал свою долю.

В своём сообщении в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко написал, однако не уточнил, о каком именно банке шла речь:

«Задокументирована их переписка, в которой сообщники сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен отправлял подтверждение произведённых расчётов.

Бывшему председателю правления банка сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Предприниматель также будет нести ответственность перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
29 июня 2026, 16:50
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Інформацію про підозру колишньому голові правління ОКСІ банку
сьогодні о 10:31 оприлюднив генпрокрор Руслан Кравченко в своєму тг-каналі
https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/1120

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