Украинцы в Германии смогут отсылать переводы в Украину через Deutsche Post

Украинцы, которые сейчас находятся в Германии, получили новый удобный способ предоставления финансовой помощи своим родным. Теперь международные переводы Western Union в Украину можно прислать через тысячи отделений немецкого почтового оператора Deutsche Post (Deutsche Post DHL Group), говорится в сообщении Приватбанка .

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Как проходит выплата

Выплата и зачисление международных переводов Western Union на карты ПриватБанка производится без уплаты комиссий со стороны получателя. Все переводы Western Union, отправленные из Германии, доступны в ПриватБанке в гривнах, долларах США и евро.

Получить международный перевод можно несколькими способами: через приложение или сайт Приват24, в терминалах самообслуживания и банкоматах, через контакт-центр или онлайн-чат банка, а также в отделениях.