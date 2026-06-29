Укрпочта подписала соглашение с одним из самых больших маркетплейсов мира — Etsy. Площадкой, где продаются более 2 миллионов украинских товаров на сотни миллионов долларов. Об этом написал СЕО компании Игорь Смилянский.
Укрпочта подписала соглашение с одним из крупнейших маркетплейсов мира — Etsy
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Что это значит
«После подписания Укрпочта становится верифицированным партнером Etsy по всему миру из нашей страны и я уверен, что партнером номер 1 для наших экспортеров в Украине», — написал он.
Соглашение дает две основные вещи
1. Более удобное оформление посылок для наших клиентов. Теперь данные для Ваших отправлений и ярлыков будут автоматически «залетать» при оформлении в кабинет Укрпочты и передаваться на Etsy.
2.
Источник: Минфин
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