Укрпочта подписала соглашение с одним из крупнейших маркетплейсов мира — Etsy

Укрпочта подписала соглашение с одним из самых больших маркетплейсов мира — Etsy. Площадкой, где продаются более 2 миллионов украинских товаров на сотни миллионов долларов . Об этом написал СЕО компании Игорь Смилянский.

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Что это значит

«После подписания Укрпочта становится верифицированным партнером Etsy по всему миру из нашей страны и я уверен, что партнером номер 1 для наших экспортеров в Украине», — написал он.

Соглашение дает две основные вещи

1. Более удобное оформление посылок для наших клиентов. Теперь данные для Ваших отправлений и ярлыков будут автоматически «залетать» при оформлении в кабинет Укрпочты и передаваться на Etsy.