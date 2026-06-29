Аргентина предложит «золотые паспорта» в обмен на гособлигации на $1 млн

Правительство Аргентины рассматривает возможность выдавать «золотые паспорта» иностранным инвесторам в обмен на невозвратное пожертвование около $500 тысяч либо покупку бескупонных государственных облигаций примерно на $1 млн. Об этом Financial Times сообщили два источника, знакомые с ходом подготовки программы.

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По словам собеседников издания, параметры инициативы еще могут измениться. Власти рассчитывают, что программа поможет привлечь иностранный капитал и частично решить проблему обслуживания государственного долга, который в ближайшие годы исчисляется десятками миллиардов долларов.

После реструктуризации 2020 года Аргентина по-прежнему не восстановила полноценный доступ к международным рынкам капитала и продолжает искать альтернативные источники валютного финансирования. Министерство экономики страны, курирующее проект, отказалось от комментариев Financial Times.

Чем привлекателен аргентинский паспорт

Аргентинский паспорт считается одним из наиболее сильных в мире. Согласно индексу Henley Passport Index, он занимает 16-е место, разделяя эту позицию с Бразилией, и обеспечивает безвизовый въезд или получение визы по прибытии в 169 государств. В их число входят страны Шенгенской зоны для краткосрочных поездок, Великобритания (при наличии электронного разрешения ETA) и большинство стран Латинской Америки.

Кроме того, граждане Аргентины имеют право жить и свободно перемещаться по странам Меркосур. Законодательство страны также допускает двойное и множественное гражданство, поэтому инвесторам не потребуется отказываться от имеющегося паспорта. По данным Henley & Partners, новая программа, как ожидается, позволит включать в одну заявку супругов и детей-иждивенцев, хотя окончательные условия пока не утверждены.

Компания также сообщает, что запуск программы ожидается во втором полугодии 2026 года.

Идея обсуждается уже почти год

О том, что Аргентина готовит программу получения гражданства за инвестиции, стало известно еще в июле 2025 года. Тогда Forbes сообщал, что власти рассматривают минимальный объем инвестиций в размере $500 тысяч, которые предполагалось направлять в приоритетные отрасли экономики — технологии, энергетику, агробизнес и туризм. О покупке государственных облигаций тогда речи не шло.

Позже инициатива получила законодательную основу. В августе прошлого года президент Хавьер Милей подписал декрет № 524/2025, официально вводящий механизм получения гражданства за инвестиции. Документ предусматривает создание специального Агентства по программам гражданства через инвестиции при Министерстве экономики, которое будет принимать заявления и проводить их первичную оценку.

Размер минимальных инвестиций сам декрет не устанавливает — определить его должно Министерство экономики.

Если агентство сочтет инвестиции соответствующими требованиям программы, оно направит запросы в Министерство безопасности, подразделение финансовой разведки UIF, Национальный реестр судимостей, RENAPER и разведслужбу SIDE. После получения заключений агентство подготовит рекомендацию, а окончательное решение примет Национальная миграционная служба, которой отводится до 30 рабочих дней.

По словам консультантов, знакомых с проектом, программа, вероятно, не будет предусматривать обязательного проживания в стране, что позволит участникам избежать возникновения налогового резидентства.

На кого рассчитана программа

Консультанты ожидают, что основными участниками программы станут состоятельные граждане США и Европы, обеспокоенные политической поляризацией, изменениями налоговой политики и растущей геополитической напряженностью.

«В сегменте гражданства за инвестиции просто нет ничего подобного Аргентине», — заявил генеральный директор Latitude Group Эрик Мейджор. По его словам, аргентинская схема выгодно отличается от программ небольших карибских и тихоокеанских государств.

Основатель Lincoln Global Partners Дэвид Линкольн рассказал, что его состоятельные клиенты проявляют интерес к Аргентине как к стране, расположенной вдали от основных зон международных конфликтов.

«Обеспокоенность тем, куда движется мир, становится все более мощным двигателем нашей отрасли», — отметил он, добавив, что аргентинская программа будет значительно дешевле инвесторской визы Новой Зеландии стоимостью около $3 млн.

По мнению Пaулы Карельо, юриста по вопросам иммиграции и бывшего сотрудника аргентинского ведомства по вопросам гражданства, риски для безопасности и международной репутации страны могут перевесить потенциальные экономические выгоды. «Вызывает тревогу то, что инициатива подобного масштаба продвигается без широкой политической, академической и институциональной дискуссии», — сказала она.

Дополнительное внимание к стране привлек и основатель Palantir Питер Тиль, который весной временно переехал в Аргентину вместе с семьей. Источники FT связывали это решение с интересом миллиардера к экономическим реформам Хавьера Милея.

«Тиль — отличный посол программы еще до ее запуска», — заявил основатель Arton Capital Арман Артон.

«Золотых паспортов» становится меньше

Аргентина может стать одной из крупнейших стран мира, предлагающих гражданство за инвестиции, отмечает FT. Большинство государств предлагают иностранцам лишь вид на жительство за инвестиции. В США администрация Дональда Трампа в прошлом году запустила ускоренную программу получения постоянного вида на жительство стоимостью $1 млн, а Парагвай этой весной начал выдавать ВНЖ инвесторам при вложениях от $70 тыс.

Программы гражданства за инвестиции, напротив, постепенно исчезают. В прошлом году Суд Европейского союза признал мальтийскую схему незаконной, указав, что гражданство не может быть предметом коммерческой сделки. Ранее аналогичные программы уже закрыли Кипр и Болгария.

Великобритания, отказавшаяся от собственной программы инвестиционных виз в 2022 году, впоследствии отменила безвизовый въезд для граждан ряда государств, продающих гражданство за инвестиции, включая Доминику и Сент-Люсию, назвав подобные схемы «изначально высокорисковыми», напоминает издание.