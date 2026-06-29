Уже не первый год на украинском рынке новых легковых автомобилей лидируют кроссоверы. По данным Укравтопрома, в этом году они охватили 81% рынка новых авто.
В Украине назвали самые популярные SUV: кто возглавил рейтинг
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Кто лидирует
Самым популярным автомобилем по итогам первых пяти месяцев года стал RENAULT Duster.
SUV бестселлеры по классам:
- Мини-SUV — TOYOTA Yaris Cross
- Компактный-SUV — RENAULT Duster
- Среднеразмерный-SUV — TOYOTA LC Prado
- Полноразмерный-SUV — VW Touareg
- Премиум-SUV — LAND ROVER Range Rover.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Круто, коли в країні яка знаходиться у екзистенційній війні населення купую авто яке стартує від $220 000. І це бестселер у цьому класі. Сюр якийсь.