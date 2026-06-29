Впервые в Украине арестованную криптовалюту передали в управление АРМА

Впервые в истории Украины арестованные виртуальные активы были переданы в управление АРМА. На криптокошелек АРМА перечислено более 8,3 млн USDT — это более 372 млн грн. Это первый случай, когда арестованные криптоактивы фактически переданы в управление государству. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

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О чем идет речь

Речь идет о находившихся на криптокошельках цифровых активах, подконтрольных члену международной хакерской группировки.

По данным следствия, мошенники осуществляли кибератаки на граждан и компании в странах Европы и США, угоняли конфиденциальную информацию, требовали выкуп и легализовывали полученные средства в Украине через приобретение недвижимости, автомобилей и другого дорогостоящего имущества.

Ориентировочные убытки от деятельности группировки превышают 100 млн долларов США .

В рамках расследования задержаны четыре участника, в том числе организатор. Все находятся под стражей. Арестованы активы более чем на 11,1 млн долларов США: жилые дома, квартиры, автомобили, 1 млн долларов наличными и виртуальные активы в эквиваленте более 8,3 млн долларов США.