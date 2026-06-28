Релиз долгожданной Grand Theft Auto VI от Rockstar Games намечен на 19 ноября 2026 года. Базовая версия игры будет стоить $79,99, а премиум-издание — $99,99. В то же время, реальная доступность GTA 6 существенно отличается в зависимости от страны проживания покупателя.
Индекс GTA 6: сколько часов нужно отработать в Украине и Европе, чтобы купить самую ожидаемую игру года
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Аналитики платформы The World in Maps опубликовали исследование, в котором перевели стоимость игры в местные валюты и сравнили ее со средней чистой почасовой зарплатой (net) в разных странах Европы. Такой показатель демонстрирует реальную покупательную способность населения.
Где легче всего, а где труднее всего купить игру
Исследование показало существенную разницу между Западной и Восточной Европой.
Самая доступная GTA 6 оказалась для жителей Люксембурга — для покупки игры там нужно отработать всего 1,61 часа.
Украина же оказалась на последнем месте рейтинга. Рядом украинцу придется работать 31,12 часа — почти четыре полноценных рабочих дня — чтобы позволить себе копию игры.
Как выглядит ситуация в других странах Европы
- Польша — 5,25 часа;
- Румыния — 5,9 часа;
- Молдова — 19,9 часа;
- Германия — 2,32 часа;
- Франция — 2,67 часа;
- Великобритания — 4,99 часа.
Сколько стоит GTA 6 в Украине
Отметим, что в Украине базовая версия игры стоит 3 499 грн, а премиум-издание — 4 299 грн. Предзаказ уже открыт для PlayStation 5 и Xbox Series X/Xbox Series S. Версия для ПК выйдет позже.
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