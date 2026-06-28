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28 июня 2026, 12:26 Читати українською

В Украине перенесли переход на новый стандарт е-подписи: что изменится для бизнеса

Полный переход на новый стандарт криптографической защиты электронной подписи — «Купина» — состоится 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

В Украине перенесли переход на новый стандарт е-подписи: что изменится для бизнеса

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Минцифры приняло решение о плавной миграции, проанализировав готовность рынка: части разработчиков информационных систем понадобилось дополнительное время для финальной настройки программного обеспечения.

В ведомстве отмечают, что для обычных пользователей изменение инфраструктуры пройдет полностью незаметно, а цифровые данные украинцев получат более надежную защиту от современных киберугроз.

Что изменится для граждан и бизнеса

Устаревшие криптографические алгоритмы не будут отключены одномоментно. Переход будет происходить по следующим правилам:

  • Старые КЭП работают дальше: Электронные подписи будут действовать до конца их сертификатов. Срочно бежать и перевыпускать ключи не нужно.
  • Документы не утрачивают силу: Все файлы, которые вы уже скрепили подписью, полностью сохраняют свой юридический статус.
  • Сервисы будут распознавать старые подписи: Системы будут использовать предварительные алгоритмы для проверки уже созданных документов, а новые операции постепенно перейдут на «Купину».
  • Новые ключи получат сверхпрочную защиту: С 1 сентября 2026 все новые сертификаты КЭП системы будут генерировать исключительно по новому, значительно более устойчивому алгоритму.

Как подготовиться разработчикам и компаниям

Минцифры призывает бизнес и разработчиков действовать проактивно и готовить системы без спешки. Теперь рекомендуется проверить, поддерживает ли текущее программное обеспечение работу со стандартом «Купина», и уточнить у поставщиков или техподдержки сроки внедрения необходимых обновлений.

«Своевременная настройка программ гарантирует, что с 1 сентября ваши бизнес-процессы, сервисы и электронные услуги будут работать стабильно и безостановочно», — подчеркнули в министерстве.

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Напомним

Первоначально полный переход на новый криптографический алгоритм планировался на 1 июля 2026 года. При этом с 10 февраля 2026 квалифицированные предоставлятели электронных доверительных услуг должны были начать формирование первых сертификатов по стандарту «Купына». Однако, учитывая запросы разработчиков, которым понадобилось больше времени на техническую настройку информационных систем, дедлайн сместили на два месяца.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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