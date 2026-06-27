В Украине впервые арестованную криптовалюту передали государству: АРМА получило 372 миллиона гривен

В Украине впервые зафиксирован прецедент фактической передачи арестованных цифровых активов в управление государству. В субботу, 27 июня, на специальный криптокошелек Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) было перечислено более 8,3 млн USDT, что в эквиваленте составляет более 372 млн грн. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

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Речь идет о находившихся на криптокошельках цифровых активах, подконтрольных члену международной хакерской группировки.

Кибератаки на миллионы

По данным следствия, участники преступной группы специализировались на кибератаках. Они взламывали системы граждан и компаний в странах Европы и США, похищали конфиденциальную информацию, а затем требовали за нее выкуп.

Вырученные деньги злоумышленники легализовывали в Украине. Схема отмывания средств была построена через приобретение недвижимости, земельных участков, автомобилей и другого дорогостоящего имущества. Общая сумма ущерба, нанесенного деятельностью этой группировки по всему миру, ориентировочно превышает $100 млн.

Аресты

В рамках расследования задержаны четыре участника, в том числе организатор. Все они находятся под стражей.

В целом у фигурантов дела арестовали активы на сумму более $11,1 млн, в которые вошли:

жилые дома и квартиры;

автомобили;

$1 млн наличными;

виртуальные активы в эквиваленте более $8,3 млн, которые и перевели на баланс АРМА.

«Современная преступность давно перешла в цифровое пространство. А расследование киберпреступлений давно вышло за пределы Украины», — резюмировал генеральный прокурор.