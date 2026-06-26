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26 июня 2026, 18:19 Читати українською

В Гданьске запустили Европейский флагманский фонд реконструкции Украины с начальным капиталом 265 млн евро

В Гданьске (Польша) на специальной сессии Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) состоялся официальный старт работы Европейского флагманского фонда реконструкции Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В Гданьске запустили Европейский флагманский фонд реконструкции Украины с начальным капиталом 265 млн евро

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Инициатива, концепция которой была представлена годом ранее на URC 2025 в Риме, является общим проектом Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии и Польши.

«Запуск Европейского флагманского фонда демонстрирует чрезвычайно важную вещь: Украина не ждет окончания войны, чтобы привлекать инвестиции. Реконструкция уже идет, бизнес уже инвестирует, а международные партнеры помогают развивать финансовую архитектуру, необходимую для масштабирования частного капитала», — подчеркнул министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Финансовая структура фонда

На этапе создания Флагманский фонд будет располагать 265 млн. евро, готовыми для первых инвестиций. Капитал сформирован из нескольких источников:

  • 160 млн евро — вклад Европейской Комиссии в рамках Инвестиционной рамки программы Ukraine Facility (Ukraine Investment Framework). Партнерами по реализации финансирования выступили институты CDP, EIB и KfW.
  • 60 млн евро — средства от правительств стран-участниц. Институции BGK, CDP, ЕИБ, KfW и PROPARCO подписали соглашения от имени государств-членов ЕС и Еврокомиссии, где каждое якорное правительство должно внести по 15 миллионов евро. Эта сумма вместе с вкладом ЕК формирует 220 млн. евро капитала первого риска для привлечения частных инвестиций.
  • 45 млн евро — прямые инвестиции от управляющего фондом, которым выступает консорциум Amber Infrastructure Group и Dragon Capital.
  • Стратегические цели: до 7 млрд. евро в украинскую экономику

В ближайшие месяцы фонд планирует привлечь частный капитал для достижения первого закрытия на сумму 500 млн евро, с последующим увеличением до 1 млрд. евро. В целом инвестиционная платформа спроектирована таким образом, чтобы мобилизовать до 7 млрд евро инвестиций в украинскую экономику.

Средства фонда будут направляться посредством инвестиций в акционерный капитал. Основными приоритетами определены капиталоемкие проекты реконструкции, в частности:

  • энергетический сектор;
  • логистику;
  • ключевые отрасли промышленности и быстрорастущие компании.

Ожидается, что деятельность фонда ускорит интеграцию украинского бизнеса в европейские цепочки добавленной стоимости.

Напомним

Ukraine Investment Framework (UIF) — это инвестиционное крыло европейской программы Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро. На финансирование платформы UIF предусмотрено 9,5 млрд евро (в виде гарантий на 7,8 млрд евро и смешанного финансирования на 1,7 млрд евро) для модернизации и устойчивого развития Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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