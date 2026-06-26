Sense Bank запустил Sense PayLink для бизнеса: быстрый прием платежей через социальные сети

Sense Bank запустил Sense PayLink — новый сервис интернет-эквайринга для предпринимателей, который позволяет принимать онлайн-платежи от клиентов просто по ссылке, без сложной технической интеграции.

Новый сервис создан для компаний, которые продают товары или услуги через социальные сети или сайт. С помощью Sense PayLink предприниматель может быстро сформировать ссылку на оплату и отправить её клиенту в мессенджере, социальных сетях или по другому удобному каналу связи.

Клиент переходит по ссылке и подтверждает покупку банковской картой или с помощью электронных кошельков Apple Pay, Google Pay. Средства автоматически зачисляются на счет компании.

«Sense PayLink — это решение, выгодное для всех: и для бизнеса, и для его клиентов. Предприниматели могут продавать там, где сегодня находится их аудитория — в социальных сетях, мессенджерах и других онлайн-каналах — и увеличивать объем продаж благодаря простому способу оплаты. А клиенты получают возможность удобно и быстро покупать товары или услуги из любой точки мира», — комментируетСергей Романенко, начальник управления электронной коммерции Sense Bank.

Подключение к Sense PayLink бесплатное, абонентская плата отсутствует. Для всех украинских карт комиссия за успешную операцию составляет 1,30%.

Sense PayLink помогает бизнесу быстрее принимать платежи, упрощает процесс покупки для клиента и позволяет предпринимателям продавать товары онлайн без дополнительных затрат на сложные платежные решения.

Подробнее о сервисе можно узнать на сайте Sense Bank.