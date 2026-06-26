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26 июня 2026, 11:33 Читати українською

Нефть подешевела на 2%: возобновление перевозок через Ормузский пролив перевесило инцидент возле Омана

В пятницу, 26 июня, цены на нефть снизились на 2%, показывая резкое падение по итогам недели. Рынок успокоился на фоне уменьшения опасений по поводу перебоев со снабжением, поскольку заблокированные ранее танкеры начали выходить из Ормузского пролива. При этом инвесторы проигнорировали даже тот факт, что накануне у берегов Омана под атаку попало грузовое судно. Об этом сообщает Reuters.

Нефть подешевела на 2%: возобновление перевозок через Ормузский пролив перевесило инцидент возле Омана
Фото: pixabay

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Цены на нефть

По состоянию на 08:49 за фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,50 (1,99%) — до $73,76 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $1,49 (2,07%) до $70,43 за баррель.

По итогам недели нефть брендов Brent и WTI теряет около 8%.

Согласно данным мониторинга компании LSEG, нефтеперерабатывающий гигант Saudi Aramco в пятницу возобновил отгрузку нефти на своем терминале Рас-Танура в Персидском заливе после почти четырехмесячного перерыва. Сейчас на терминале загружаются два сверхбольших нефтяных танкера (класса VLCC), а еще один ожидает поблизости. Каждое такое судно способно вместить до 2 миллионов баррелей нефти.

«На рынке наблюдается общая распродажа. Трейдеры реагируют на увеличение потока судов, выходящих из Ормузского пролива, а также на то, что Китай пока не спешит наращивать спрос на сырье», — отметила Джун Го, старший аналитик рынка нефти компании Sparta Commodities.

Напомним, что в четверг, 25 июня, оба эталонных бренда нефти подскочили в цене более чем на 2% после того, как возле Омана в гражданское судно попал неустановленный снаряд. Из-за этого инцидента судоходное агентство ООН временно приостановило программу добровольной эвакуации судов.

Два американских чиновника сообщили агентству Reuters, что иранские силы обстреляли грузовое судно, когда оно пыталось пройти через пролив. Власти Ирана в ответ заявили, что безопасность судов, отклоняющихся от установленных маршрутов в Ормузском проливе, не гарантируется.

Транспортировка нефти через Ормузский пролив

Обнародованная в четверг статистика свидетельствует, что объемы транспортировки нефти через Ормузский пролив на этой неделе выросли до самого высокого уровня с момента начала конфликта между США, Израилем и Ираном в феврале 2026 года. Активизация торговли состоялась благодаря соглашению о прекращении огня, которое позволило вновь открыть этот водный путь, хотя опасения по поводу продолжительности этого перемирия все еще подогревали рынок.

Несмотря на это, общий трафик через пролив составляет лишь незначительную часть показателей, которые фиксировались до начала конфликта 28 февраля, когда здесь ежедневно проходило в среднем 125 судов.

«Нынешний рост показателей в основном обусловлен тем, что Персидский залив покидают суда, ранее там заблокированные. В то же время поток новых судов, входящих в залив, остается крайне низким. Это свидетельствует о том, что как только заблокированные танкеры выйдут, объемы перевозок могут снова сократиться», — говорится в отчете аналитиков банка ING.

Землетрясения в Венесуэле

Дополнительным фактором беспокойства для рынка стали произошедшие в четверг, 25 июня, землетрясения в Венесуэле.

Предварительный обзор, проведенный работниками энергетического сектора, указывает на ограниченные повреждения масштабной нефтегазовой и нефтеперерабатывающей инфраструктуры страны. Большинство крупнейших нефтедобывающих регионов, НПЗ, трубопроводов и терминалов расположены далеко от районов, наиболее пострадавших.

Однако, по словам источников, масштабные перебои с электроснабжением ставят под сомнение способность страны удерживать добычу нефти на докризисном уровне, составившую около 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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