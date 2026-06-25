Украина привлекла $3,4 млрд от Всемирного банка, а закон о SEPA отложили на потом

Украина получила 3,39 млрд долларов финансовой поддержки. Об этом сообщила в своем телеграмм-канале премьер-министр Юлия Свириденко. Этот пакет стал результатом договоренностей, где вопросы европейской интеграции банковской системы сбалансировались с насущными потребностями бюджета.

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Украина и Всемирный банк финализировали соглашение в рамках Первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора (DPO). Финансирование поможет поддержать макрофинансовую стабильность страны и обеспечить исполнение первоочередных бюджетных расходов.

Структура финансового пакета:

1,04 млрд долларов — кредит, из которого 500 млн долларов обеспечено гарантией Великобритании, а 540 млн долларов — гарантией Японии;

2,35 млрд долларов — грантовое финансирование от Фонда FORTIS Ukraine.

Получение этих средств стало возможным благодаря исполнению Украиной 13 законов и 7 подзаконных актов.

Почему отложили SEPA

В ходе переговоров стороны пришли к соглашению о «прагматичном компромиссе» относительно внедрения стандартов SEPA (Единой зоны платежей в евро). Эта реформа должна сделать переводы между Украиной и Европой такими же быстрыми, как внутрибанковские операции. Однако переход на новые стандарты требует от украинских банков кардинальной перестройки IT-инфраструктуры и операционных систем.

Ну, вот оказалось, что закон о SEPA спокойно Всемирный банк отложил на следующий этап. Зачислил принятие закона о публичных закупках и закона об УЗ как выполнение требований — прокомментировал это событие народный депутат Ярослав Железняк

Вместо поспешного внедрения, которое могло бы стать чрезмерной нагрузкой для финансового сектора в условиях войны, правительство и Всемирный банк договорились предоставить рынку больше времени на подготовку. Приоритетом стало обеспечение немедленной ликвидности бюджета, в то время как технически сложную реформу отложили на следующий этап.

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По словам министерки экономики Юлии Свириденко, следующим шагом в партнерстве станет разработка стратегии «Экономики будущего». Фокус смещается на долгосрочные инструменты: развитие доступной ипотеки, прозрачная приватизация государственных активов и создание благоприятных условий для возвращения украинцев домой.