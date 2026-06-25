К закрытию межбанка в четверг, 24 июня, курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже, евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 25 июня
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Закрытие 25 июня
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Изменения
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44,85/44,88
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44,86/44,90
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½
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50,93/50,94
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50,98/51,01
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5/7
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,63−45,13 грн. Евро покупают за 50,76 грн, а продают за 51,42 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,95−45,00, евро — 51,25−51,45 грн.
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Источник: Минфин
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