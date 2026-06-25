Золото впервые с ноября упало ниже $4 000

Цена на золото впервые с ноября опустилась ниже отметки в $4 000 за тройскую унцию. Перспектива дальнейшего повышения процентных ставок и стремительное укрепление доллара положили конец трехлетнему периоду роста на рынке драгоценных металлов. Об этом сообщает Bloomberg.

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В ходе торговой сессии 24 июня стоимость золота снижалась на 3,8%, упав ниже $3 960 за унцию. В то же время серебро впервые с декабря просело ниже уровня $60 за унцию.

К моменту написания новости цена золота на спотовом рынке составляет $3 993,89 за унцию. Серебро закрепилось на отметке $57,64 за унцию.

Тем временем индекс американской валюты на этой неделе вырос почти на 1%, что автоматически сделало номинированные в долларах драгоценные металлы более дорогими для иностранных покупателей.

«Золото совершенно очевидно реагирует на рыночные ожидания по поводу повышения ставок в США. Фокус главы Федеральной резервной системы Кевина Уорша на борьбе с инфляцией лишь усугубил прогнозы относительно более „ястребиной“ политики центробанка», — отметил Дарвей Кунг, руководитель отдела сырьевых товаров DWS Group.

В интервью Кунг добавил, что вероятность ужесточения монетарной политики подогрела курс доллара, создав существенный встречный ветер для золота. Дополнительным драйвером обрушения котировок стало также системное закрытие позиций (игра на понижение) со стороны тренд-фондов.

В последние три года золото ежегодно демонстрировало двузначные темпы роста, а за этот период подорожало более чем вдвое на фоне массового притока капитала со стороны центральных банков, институциональных и розничных инвесторов.

Впрочем, ралли начало угасать в конце января — вскоре после того, как цена металла обновила исторический максимум около $5 600 за унцию. Уже к июню стоимость снизилась более чем на 20% от этого пика, что по классическому определению означает переход рынка в медвежью фазу.

Главным фактором, оказывавшим давление на рынок металлов, стало начало войны между США и Ираном. Скачок цен на энергоносители раскрутил инфляцию и повысил вероятность агрессивного поднятия ставок. В таких условиях золото теряет привлекательность по сравнению с активами, приносящими процентный доход, таких как казначейские облигации США.

Прогнозы

На этом фоне за последнюю неделю сразу несколько ведущих инвестиционных банков ухудшили свои прогнозы по золоту. Хотя обновленные целевые ориентиры все еще выше текущих котировок, аналитики по Уолл-стрит настроены уже далеко не так оптимистично. В частности, Goldman Sachs срезал свой прогноз на $500 — теперь банк ожидает золото на уровне $4 900 за унцию на конец года. Deutsche Bank AG, в свою очередь, снизил отметку на четвертый квартал на 17%.

Стабильный отток капитала из обеспеченных золотом ETF-фондов свидетельствует о том, что традиционная поддержка рынка сейчас заметно отсутствует, отметили в Deutsche Bank. Между тем в Китае внутренний дисконт на золото по отношению к нью-йоркской бирже Comex указывает на то, что импорт со стороны Пекина также не сможет подставить рынку плечо, считают аналитики банка.

Единственным светлым пятном для сектора остается высокий спрос со стороны мировых центробанков. В первом квартале регуляторы наращивали золотоносые резервы самыми высокими темпами за последний год, и данные свежих опросов свидетельствуют об их намерении продолжать закупки.

Дарвей Кунг из DWS прогнозирует сильные показатели по итогам года. По его словам, многие центробанки, особенно в таких странах, как Китай и россия, до сих пор остро нуждаются в диверсификации своих резервных активов.