Налоговая расширила бизнес-клуб: какие компании попали в список

По состоянию на середину июня 2026 года «Клуб бизнеса Налоговой службы» насчитывает 9,3 тысячи участников. За квартал число участников клуба выросло на 3%: 1,2 тысячи участников выбыли, а 1,5 тысячи — присоединились. Подавляющее большинство списка — компании, ФОПы пока составляют лишь 6%. Больше всего участников работают в сельском хозяйстве и торговле, об этом говорится в данных Опендатабот.

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Сколько участников всего

Клуб белого бизнеса насчитывает 9 251 участника. За квартал список вырос на 3%: в последнем обновлении в реестр добавилось 1 490 компаний и 1 216 выбыло. 94% списка составляют компании — 8 673 предприятия, остальные 6% — 578 физических лиц-предпринимателей.

Компании в «Клубе белого бизнеса»

8 640 компаний из списка активны, ещё одна находится в процессе прекращения деятельности, одна — в деле о банкротстве (санация). Отметим, что у 31 компании данные скрыты, поэтому их статус, регион и остальную информацию определить не удалось.

За квартал в Клубе появились новые крупные игроки. Из них крупнейшим стал «Киевстар» с доходом 43,8 млрд грн в прошлом году. Вторым по доходу новичком рейтинга стала энергетическая компания из Одесской области — «ООЭК», доход которой в прошлом году составил 26,8 млрд грн. Замыкает тройку «Тойота-Украина» с доходом 24,6 млрд грн в прошлом году.

Половина компаний из списка работает по общей системе налогообложения: 4 788. Еще по 20% работают по упрощенной системе как 4-я группа — 1 720 (20%) и как 3-я группа — 1 689. 6% предприятий также являются резидентами «Дия.Сити» — 476 компаний.

Сферы деятельности

Больше всего компаний работает в сфере сельского хозяйства — 1 808 (21%) и в сфере торговли и ремонта транспорта — 1 772 (20%). 17% задействованы в перерабатывающей промышленности (1 459), по 7% — в строительстве и недвижимости.

Где зарегистрированы

Каждая пятая компания Клуба зарегистрирована в Киеве — 1 892 (22%). Еще 9% компаний зарегистрированы в Днепропетровской области (800), по 8% — в Киевской (670) и Львовской (657) областях. В то же время меньше всего компаний в списке, кроме прифронтовых регионов, зарегистрировано в Закарпатье (169) и в Черновицкой (129) областях.

ФОПы в «Клубе белого бизнеса»

На данный момент среди участников «Клуба белого бизнеса» 578 ФОП. 88% — на упрощенной системе (3-я группа), 12% — на общей системе налогообложения.

По географическому признаку снова лидируют предприниматели из Днепропетровской области — 76 предприятий или 13% от общего количества, почти столько же ФОП из столицы — 74 (13%), еще 9% предпринимателей зарегистрированы во Львовской области.

Меньше всего в «Клубе белого бизнеса» ФОП — по 2% — из Закарпатской, Ровенской и Кировоградской областей.

Самая популярная сфера среди предпринимателей — также торговля и ремонт транспорта: 221. Это более трети — 38% ФОП в списке. С большим отрывом следуют сферы транспорта и логистики (13%) и административных услуг (9%).