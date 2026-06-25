Налоговая расширила бизнес-клуб: какие компании попали в список

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 июня 2026, 14:10 Читати українською

Налоговая расширила бизнес-клуб: какие компании попали в список

По состоянию на середину июня 2026 года «Клуб бизнеса Налоговой службы» насчитывает 9,3 тысячи участников. За квартал число участников клуба выросло на 3%: 1,2 тысячи участников выбыли, а 1,5 тысячи — присоединились. Подавляющее большинство списка — компании, ФОПы пока составляют лишь 6%. Больше всего участников работают в сельском хозяйстве и торговле, об этом говорится в данных Опендатабот.

По состоянию на середину июня 2026 года «Клуб бизнеса Налоговой службы» насчитывает 9,3 тысячи участников.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестицияхи финансах

Сколько участников всего

Клуб белого бизнеса насчитывает 9 251 участника. За квартал список вырос на 3%: в последнем обновлении в реестр добавилось 1 490 компаний и 1 216 выбыло. 94% списка составляют компании — 8 673 предприятия, остальные 6% — 578 физических лиц-предпринимателей.

Компании в «Клубе белого бизнеса»

8 640 компаний из списка активны, ещё одна находится в процессе прекращения деятельности, одна — в деле о банкротстве (санация). Отметим, что у 31 компании данные скрыты, поэтому их статус, регион и остальную информацию определить не удалось.

За квартал в Клубе появились новые крупные игроки. Из них крупнейшим стал «Киевстар» с доходом 43,8 млрд грн в прошлом году. Вторым по доходу новичком рейтинга стала энергетическая компания из Одесской области — «ООЭК», доход которой в прошлом году составил 26,8 млрд грн. Замыкает тройку «Тойота-Украина» с доходом 24,6 млрд грн в прошлом году.

Половина компаний из списка работает по общей системе налогообложения: 4 788. Еще по 20% работают по упрощенной системе как 4-я группа — 1 720 (20%) и как 3-я группа — 1 689. 6% предприятий также являются резидентами «Дия.Сити» — 476 компаний.

Сферы деятельности

Больше всего компаний работает в сфере сельского хозяйства — 1 808 (21%) и в сфере торговли и ремонта транспорта — 1 772 (20%). 17% задействованы в перерабатывающей промышленности (1 459), по 7% — в строительстве и недвижимости.

Где зарегистрированы

Каждая пятая компания Клуба зарегистрирована в Киеве — 1 892 (22%). Еще 9% компаний зарегистрированы в Днепропетровской области (800), по 8% — в Киевской (670) и Львовской (657) областях. В то же время меньше всего компаний в списке, кроме прифронтовых регионов, зарегистрировано в Закарпатье (169) и в Черновицкой (129) областях.

ФОПы в «Клубе белого бизнеса»

На данный момент среди участников «Клуба белого бизнеса» 578 ФОП. 88% — на упрощенной системе (3-я группа), 12% — на общей системе налогообложения.

По географическому признаку снова лидируют предприниматели из Днепропетровской области — 76 предприятий или 13% от общего количества, почти столько же ФОП из столицы — 74 (13%), еще 9% предпринимателей зарегистрированы во Львовской области.

Меньше всего в «Клубе белого бизнеса» ФОП — по 2% — из Закарпатской, Ровенской и Кировоградской областей.

Самая популярная сфера среди предпринимателей — также торговля и ремонт транспорта: 221. Это более трети — 38% ФОП в списке. С большим отрывом следуют сферы транспорта и логистики (13%) и административных услуг (9%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами