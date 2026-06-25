Мировые цены на нефть продолжают снижаться и почти вернулись к уровню, который был до начала войны с Ираном — рынок реагирует на возобновление поставок через Ормузский пролив. Об этом пишет Reuters.
Нефть резко подешевела: цены вернулись к довоенным уровням
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Как изменились цены
- Нефть марки Brent подешевела на 1,22 доллара (-1,65%) — до 72,52 доллара за баррель;
- WTI снизилась на 1,02 доллара (-1,45%) — до 69,32 доллара за баррель.
Оба контракта достигли самого низкого уровня с 27 февраля.
В среду Brent потеряла более 3 долларов в день, WTI — почти столько же.
Почему нефть дешевеет
Главная причина — возобновление движения через Ормузский пролив после соглашения между США и Ираном. Рынок закладывает в цены возврат ближневосточной нефти быстрее, чем ожидалось.
«Скорость этого падения заскочила многих врасплох, поскольку рынки значительно быстрее, чем ожидалось две недели назад, закладывают в цены возврат ближневосточной нефти», — отметил аналитик IG Тони Сайкамор.
Дополнительное давление на цены — намерения Ирана нарастить экспорт после временного ослабления американских санкций.
Источник: Минфин
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