Нефть резко подешевела: цены вернулись к довоенным уровням

Мировые цены на нефть продолжают снижаться и почти вернулись к уровню, который был до начала войны с Ираном — рынок реагирует на возобновление поставок через Ормузский пролив. Об этом пишет Reuters .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились цены

Нефть марки Brent подешевела на 1,22 доллара (-1,65%) — до 72,52 доллара за баррель;

WTI снизилась на 1,02 доллара (-1,45%) — до 69,32 доллара за баррель.

Оба контракта достигли самого низкого уровня с 27 февраля.

В среду Brent потеряла более 3 долларов в день, WTI — почти столько же.

Почему нефть дешевеет

Главная причина — возобновление движения через Ормузский пролив после соглашения между США и Ираном. Рынок закладывает в цены возврат ближневосточной нефти быстрее, чем ожидалось.

«Скорость этого падения заскочила многих врасплох, поскольку рынки значительно быстрее, чем ожидалось две недели назад, закладывают в цены возврат ближневосточной нефти», — отметил аналитик IG Тони Сайкамор.

Дополнительное давление на цены — намерения Ирана нарастить экспорт после временного ослабления американских санкций.