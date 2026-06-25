Биткоин упал ниже $60 000, в Японии запустили первый трастовый стейблкоин: что нового

В Японии запустили первый трастовый стейблкоин JPYSC с привязкой к иене

Японский финансовый конгломерат SBI Group объявил о запуске нового цифрового актива — стейблкоина JPYSC, снабженного японской иеной. Проект реализован в партнерстве с сингапурской финтех-компанией Startale Group на базе трастовой модели, сообщает The Block.

Первая эмиссия токенов уже прошла. За выпуск актива отвечает подразделение SBI Shinsei Trust Bank, в то время как его дистрибуцией и лицензированным оборотом занимается криптобиржа SBI VC Trade.

В SBI отметили, что JPYSC стал первым в истории Японии стейблокином с трастовой структурой, где все резервы актива находятся под прямым управлением трастового банка.

Главное преимущество такой архитектуры состоит в регуляторном статусе. В отличие от традиционных стейблкоинов, которые японское законодательство классифицирует как обычные средства перевода, JPYSC не подпадает под жесткие лимиты (максимальный баланс и сумма транзакции до 1 млн иен).

Благодаря отсутствию этих ограничений и низким комиссиям новый инструмент ориентирован не только на розничный сектор, но и на институциональных клиентов, совершающих крупные трансграничные и внутренние соглашения.

Разработчики планируют превратить JPYSC в фундаментальную инфраструктуру для расчетов в национальной валюте на ончейн-рынках. Среди приоритетных направлений использования токена:

торговля на рынке Форекс (валютные сделки);

институциональное кредитование (сервис ссуд обещают запустить в ближайшее время);

расчеты по токенизированным активам реального мира (RWA).

На начальном этапе сделки с JPYSC будут доступны исключительно для клиентов платформы SBI VC Trade. Ограниченный круг пользователей обусловлен тем, что налоговый и юридический статус актива находится на финальной стадии согласования с государственными органами.

В SBI заявили, что JPYSC стал первым в Японии трастовым стейблкоином, получившим статус электронного платежного инструмента в соответствии с действующим законом о платежных услугах страны.

Биткоин упал ниже $60 000

В четверг, 24 июня, цена биткоина в моменте опустилась ниже отметки в $60 000, достигнув $59 320. На следующий день актив частично отыграл позиции и на момент написания новости торгуется на уровне $61 750.

Стремительное падение котировок на рынке цифровых активов спровоцировало масштабную волну принудительных закрытий позиций на биржах криптовалютных деривативов. По данным аналитической платформы CoinGlass, совокупный убыток трейдеров за последние 24 часа составил $1 млрд:

более $781 млн пришлось на ликвидацию лонгов;

свыше $218 млн — на шорт-позиции;

ликвидации в торговых парах с биткоином превысили $414 млн, из Ethereum — $230 млн.

Одним из ключевых триггеров текущего нисходящего тренда на рынке стала активная фиксированная прибыль со стороны крупнейших инвесторов, сообщают аналитики блокчейн-платформы Santiment.

Согласно их данным, крупные владельцы первой криптовалюты существенно сократили свои позиции за короткий промежуток времени. В частности, на ончейн-метриках зафиксировано, что крупные кошельки с балансом от 10 до 10 000 BTC устроили массовую распродажу. Только за последние восемь дней эта категория инвесторов реализовала на рынке 45 074 BTC.

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Эксплойт в сети Cardano: из кошельков проекта SecondFi похитили $2,4 миллиона

Команда криптпроекта SecondFi подтвердила факт масштабного инцидента в сфере безопасности, затронувшего их фирменный кошелек на базе блокчейна Cardano. Для локализации угрозы разработчики временно перевели платформу в режим технического обслуживания, ограничив пользователям доступ к любым операциям через интерфейс приложения.

По результатам предварительного расследования, злоумышленникам удалось принудительно вывести около 16 млн ADA из 374 клиентских адресов. Учитывая рыночный курс токена на момент атаки (примерно $0,146), совокупный ущерб пользователей оценивается в $2,4 млн.

Чтобы минимизировать последствия активной атаки хакеров, команда SecondFi задействовала антикризисный протокол безопасности. Благодаря экстренным мерам разработчикам удалось спасти львиную долю клиентских средств — 129 млн ADA.

«Чтобы предотвратить полную потерю средств во время активного эксплойта, были запущены экстренные меры по защите имеющихся 129 млн ADA. Денежные средства продолжают направляться независимому квалифицированному постороннему кастодиану, где они хранятся в интересах пострадавших адресов», — отметили в SecondFi.

Аналитики предполагают, что зафиксированное в ончейн данных четвертое большое перемещение активов как раз и было санкционированной «эвакуацией» этих 129 миллионов монет в безопасное хранилище, хотя команда избежала прямых утверждений.

Для расследования инцидента и ликвидации последствий SecondFi привлекла ведущих участников экосистемы Cardano, среди которых Cardano Foundation, Input Output Global (IOG), Intersect и децентрализованная биржа SundaeSwap. Специалистам уже удалось проявить уязвимость и выпустить патч безопасности для кошельков, которых не коснулась атака.

Как пояснил генеральный директор Immunefi Митчелл Амадор, проблема кроется не в архитектуре самого блокчейна Cardano, а во внутреннем программном обеспечении проекта. В модуле кошелька, который отвечал за генерацию частных ключей, произошел сбой, приведший к утечке конфиденциальных данных пользователей.

Из-за специфики этой уязвимости команда SecondFi призывает пользователей пострадавших кошельков не пытаться восстанавливать свои сид-фразы в других кошельках экосистемы Cardano, поскольку это может нести дополнительные риски.

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Воровство света на миллионы и транснациональный синдикат: в Таиланде ликвидировали сеть нелегального майнинга с оборотом $300 млн

Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) раскрыл масштабную международную схему, где незаконный майнинг криптовалют использовался как инструмент для отмывания грязных денег. По данным следствия, за деятельностью сети стоят «серые» китайские инвесторы, а ее годовой финансовый оборот достигал 10 млрд батов (около $300 млн).

Расследование, продолжавшееся в 2025 году, начиналось как борьба с массовым хищением электроэнергии. За это время правоохранители ликвидировали три крупных подпольных майнинг-фермы, изъяв более 6390 устройств (ASIC-майнеров). Ущерб, нанесенный государственной энергетической компании Таиланда, превысил 953 млн батов ($28,5 млн).

Однако анализ финансовых потоков вывел детективов на более масштабный преступный синдикат. Следователи выяснили, что майнинговые мощности обслуживали транснациональную криминальную сеть. Через криптоактивы отмывались средства, полученные от:

деятельности нелегальных мошеннических колл-центров;

международных платформ онлайн-казино и гемблинга.

Отмечается, что нанятые организацией граждане Мьянмы ежедневно снимали в тайских банках наличные деньги в эквиваленте от $900 000 до $1,5 млн (30−50 млн батов).

Выйти на ключевых фигурантов тайским стражам порядка помогли коллеги из США. Секретная служба США предоставила данные по одному из лидеров группировки — гражданину Китая Ван Ичену (Wang Yicheng). Американское ведомство уже конфисковало связанные с ним цифровые активы на сумму $17,8 млн, а общий ущерб по его делу оценивается в $60 млн.

В настоящее время в Таиланде уже выданы ордера на арест восьми ключевых подозреваемых (по четыре гражданина Китая и Мьянмы), пяти лицам официально предъявлены обвинения, еще в отношении семи фигурантов ордера готовятся.

Следствие установило, что подпольные фермы не могли бы функционировать без помощи внутри госорганов. Материалы по коррупционной составляющей уже переданы в Национальную антикоррупционную комиссию Таиланда.

Среди подозреваемых в содействии и финансировании криминального бизнеса оказались семь работников энергетического сектора и один сотрудник полиции, а также еще 13 гражданских лиц.