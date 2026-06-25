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25 июня 2026, 9:52 Читати українською

Разовая выплата ко Дню Независимости-2026: как подать онлайн заявление

Лица, имеющие право на получение разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины и которые получат соответствующий статус до 24 августа текущего года, могут обратиться с заявлением о выплате в орган Пенсионного фонда Украины. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Лица, имеющие право на получение разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины и которые получат соответствующий статус до 24 августа текущего года, могут обратиться с заявлением о выплате в орган Пенсионного фонда Украины.

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Как подать онлайн-заявление

Большинству граждан дополнительно обращаться за выплатой не нужно — денежное пособие будет выплачиваться автоматически.

В то же время некоторым категориям — тем, кто не является пенсионером, не получает жилищную субсидию или льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, не проходит службу (военную службу) — для получения средств необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Заявление можно подать как в сервисном центре Фонда (или отправить по почте), так и через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

B Читайте также: B B Разовая выплата ко Дню Независимости-2026: Пенсионный фонд объяснил, кто и сколько получитB

Как это сделать онлайн?

Шаг 1. На веб-портале Фонда (https://portal.pfu.gov.ua) авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажмите кнопку «Войти».

Шаг 2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выберите опцию «Заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины».

Шаг 3. Заполните онлайн-форму заявления, которая появится на экране: укажите общие данные о себе (в т. ч. паспортные и адресные данные), добавьте реквизиты банковского счета.

Обращайте внимание на подсказки, которые дает система, и заполните все обязательные поля (отмеченные звездочкой «*»).

Шаг 4. Перед окончательным оформлением заявления и отправкой его в Пенсионный фонд Украины с помощью опции «Добавить файл» прикрепите отсканированные копии документов, подтверждающих статус лица, дающий право на выплату разовой денежной помощи.

Дайте согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку «v», и нажмите кнопку «Сформировать заявление».

Шаг 5. Проверьте данные сформированного заявления и отправьте его в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

Каковы размеры выплат

В этом году выплаты ко Дню Независимости Украины установлены в следующих размерах:

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, — 3 100 грн;

лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним заключённым концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью:

  • I группы — 3 100 грн;
  • II группы — 2 900 грн;
  • III группы — 2 700 грн;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним заключённым концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, — 1 000 грн;

членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, супругам (супругам) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, не вступивших в повторный брак, супругам (супругам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, не вступивших в повторный брак, — 650 грн;

участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага — 450 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
25 июня 2026, 11:33
#
@вкажіть загальні дані про себе (у т.ч. паспортні та адресні дані), додайте реквізити рахунку в банку.

непогана спроба, товарщь майор))

Смішно далі читати про розміри виплат, виходить, якщо держава не зробила з людини каліку, то на День Незалежності можеш йти нафіг))
+
+15
Megalodon Art
Megalodon Art
25 июня 2026, 11:56
#
Випились телепень плаксивий
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