Минфин провел switch-аукцион ОВГЗ на 17 млрд грн: что получили инвесторы

Министерство финансов провело очередной аукцион по обмену (switch-аукцион) облигаций внутреннего государственного займа. Объем удовлетворенных заявок составил 17 млрд. грн. по номинальной стоимости. Об этом говорится в сообщении министерства.

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Что предложили инвесторам

Инвесторам было предложено обменять облигации со сроком погашения 22 июля 2026 на новый выпуск с датой погашения 14 ноября 2029 года.

Срок обращения новых облигаций составляет около 3,5 лет.

Средневзвешенный уровень доходности размещенных облигаций составил 12,95%.

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На счет эмитента в результате аукциона по обмену будет зачислено 15,78 млн. шт. ОВГЗ со сроком погашения 22 июля 2026 на общую сумму 17,17 млрд гривен. После этого указанные ценные бумаги будут погашены и аннулированы.

Напомним

Switch-аукционы являются инструментом активного управления государственным долгом. Они позволяют уменьшить нагрузку на бюджет в краткосрочном периоде, продлить средний срок долга и поддержать ликвидность внутреннего рынка государственных ценных бумаг.

В настоящее время инструмент ОВГЗ в Украине является самым востребованным и развитым сегментом фондового рынка с объемами выпуска бумаг до 2 трлн гривен в эквиваленте.