Выиграли деньги, смартфон или авто: ГНС объяснила, какие налоги придется оплатить

Выигрыш в лотерею, новый смартфон за победу в конкурсе или автомобиль, полученный в розыгрыше — приятный бонус. Однако такие доходы подлежат налогообложению. Об этом говорится в сообщении ГНС.

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Подробности

Налоговый кодекс Украины относит выигрыши и призы к налогооблагаемым доходам физических лиц. При этом уплачивать налог и сбор в большинстве случаев самостоятельно не нужно.

Если вы выиграли денежные средства в лотерею, налоговым агентом выступает ее оператор. Именно он начисляет, удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц по ставке 18% и военный сбор по ставке 5% суммы выплаты указанных средств за счет физического лица независимо от формы и способа выплаты таких средств.

Также при начислении доходов в виде выигрышей, полученных во время конкурсов, рекламных акций, розыгрышей и других промомеров налоговым агентом является организатор акции, который самостоятельно удерживает налог на доходы физических лиц и военный сбор и перечисляет их в бюджет.

Пример

Если вы выиграли 10000 гривен в рекламной акции, организатор удержит из этой суммы 1800 гривен (18%) налога на доходы физических лиц и 500 гривен (5%) военного сбора и перечислит их в бюджет. Победитель получит сумму уже после удержания налога и сбора.

Отдельное внимание следует обратить на неденежные призы. Если победитель получает смартфон, бытовую технику, туристическое путешествие или автомобиль, облагается налогом стоимость такого приза. Для расчета налога применяется специальный коэффициент, определенный Налоговым кодексом Украины.

Следовательно, независимо от того, получили ли вы выигрыш деньгами или ценным подарком, такой доход подлежит налогообложению. В то же время, обязанность по начислению и уплате налога и сбора обычно возлагается на организатора розыгрыша или оператора лотереи.