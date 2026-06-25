ЕС урезал первый транш кредита Украине: из него изъяли 5,9 млрд евро на беспилотники

Первый транш кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро больше не будет включать 5,9 миллиарда евро оборонного финансирования производства беспилотников, а покроет 3,2 миллиарда евро бюджетной поддержки, подтвердили Euractiv три чиновника ЕС.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Ожидается, что первый транш состоится в четверг во время Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в польском городе Гданьск.

Эта сумма будет составлять 30 миллиардов евро, доступных для макрофинансовой помощи в 2026—2027 годах. Большая часть кредита ЕС в размере 60 млрд евро предназначена для поддержки оборонных усилий Украины.

Источники добавили, что Комиссия намерена объявить о втором транше для покрытия оборонных нужд Киева в ближайшие дни.

Почему изменили план

Европейская служба внешних действий (ЕВС) и Комиссия ранее заявляли, что первый транш будет составлять 5,9 миллиарда евро, чтобы Украина могла закупить дроны с компонентами, изготовленными за пределами блока или Украины.

Но причиной изменения плана является технический вопрос, связанный с необходимостью для ЕС обеспечить надлежащий контроль за расходованием средств, сообщили два источника.

Еще три готовящихся пакета помощи будут направлены на боеприпасы, средства противовоздушной обороны и беспилотники, заявил в прошлом месяце другой высокопоставленный чиновник.

Чтобы воспользоваться ссудой, Киев предоставляет Комиссии оценку своих оборонных потребностей, при этом сначала рассматривается закупка оружия, произведенного в ЕС. Но Украина все еще может использовать этот пакет для покупки оружия, произведенного за пределами ЕС путем ряда отступлений.

Напомним

Весной ЕС согласовал для Украины новый пакет поддержки в размере 90 млрд евро, который должен обеспечить как военные нужды, так и финансирование бюджета в 2026—2027 годах.

После утверждения программы президент Владимир Зеленский заявлял, что часть денег планируют направить на оборону и производство беспилотников, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отдельно сообщала о намерении предоставить Украине около 6 млрд евро на дроны уже в этом квартале.