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25 июня 2026, 8:00 Читати українською

ЕС урезал первый транш кредита Украине: из него изъяли 5,9 млрд евро на беспилотники

Первый транш кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро больше не будет включать 5,9 миллиарда евро оборонного финансирования производства беспилотников, а покроет 3,2 миллиарда евро бюджетной поддержки, подтвердили Euractiv три чиновника ЕС.

Первый транш кредита ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро больше не будет включать 5,9 миллиарда евро оборонного финансирования производства беспилотников, а покроет 3,2 миллиарда евро бюджетной поддержки, подтвердили Euractiv три чиновника ЕС.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноОжидается, что первый транш состоится в четверг во время Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в польском городе Гданьск.
Фото: euractiv.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Ожидается, что первый транш состоится в четверг во время Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в польском городе Гданьск.

Эта сумма будет составлять 30 миллиардов евро, доступных для макрофинансовой помощи в 2026—2027 годах. Большая часть кредита ЕС в размере 60 млрд евро предназначена для поддержки оборонных усилий Украины.

Источники добавили, что Комиссия намерена объявить о втором транше для покрытия оборонных нужд Киева в ближайшие дни.

Почему изменили план

Европейская служба внешних действий (ЕВС) и Комиссия ранее заявляли, что первый транш будет составлять 5,9 миллиарда евро, чтобы Украина могла закупить дроны с компонентами, изготовленными за пределами блока или Украины.

Но причиной изменения плана является технический вопрос, связанный с необходимостью для ЕС обеспечить надлежащий контроль за расходованием средств, сообщили два источника.

Еще три готовящихся пакета помощи будут направлены на боеприпасы, средства противовоздушной обороны и беспилотники, заявил в прошлом месяце другой высокопоставленный чиновник.

Чтобы воспользоваться ссудой, Киев предоставляет Комиссии оценку своих оборонных потребностей, при этом сначала рассматривается закупка оружия, произведенного в ЕС. Но Украина все еще может использовать этот пакет для покупки оружия, произведенного за пределами ЕС путем ряда отступлений.

Напомним

Весной ЕС согласовал для Украины новый пакет поддержки в размере 90 млрд евро, который должен обеспечить как военные нужды, так и финансирование бюджета в 2026—2027 годах.

После утверждения программы президент Владимир Зеленский заявлял, что часть денег планируют направить на оборону и производство беспилотников, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отдельно сообщала о намерении предоставить Украине около 6 млрд евро на дроны уже в этом квартале.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
youknow
youknow
25 июня 2026, 9:43
#
Ну так правильно.
ви що, корупціонери можновладці-чиновники-посадовці, думали вічно будете відмивати кошти на безпілотниках? (виробляючи їх по цінах в десять і більше разів вище ніж це можливо).
потрібно не зажиратись, це шкідливо для здоров’я.
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