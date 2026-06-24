Евро подешевело на 22 копейки: НБУ установил курсы валют на четверг

Национальный банк Украины установил на 25 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,8685 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.

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На четверг НБУ установил курс доллара на уровне 44,86 грн, что на 2 копейки меньше, чем в среду (44,88 грн).

Исторический максимум доллара: 44,97 грн (11.06.26).

В то же время курс евро на четверг установлен на отметке — 50,88 грн, что на 22 копейки меньше, чем в среду (51,10 грн).

Исторический максимум евро: 52,03 грн (16.06.26).

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