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24 июня 2026, 17:10 Читати українською

Минэнерго впервые почти за 20 лет инвестировало средства финрезерва в ОВГЗ

Министерство энергетики Украины впервые за почти 20 лет осуществило приобретение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) за средства финансового резерва. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Министерство энергетики Украины впервые за почти 20 лет осуществило приобретение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) за средства финансового резерва.

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Инвестиции в ОВГЗ

«Почти 400 млн грн уже инвестировано в государственные ценные бумаги, а в 2026 году объем таких инвестиций составит около 785 млн грн. В будущем эти средства будут направлены на финансирование работ по снятию с эксплуатации ядерных установок», — подчеркнул Шмыгаль.

Как отметил глава Минэнерго, приобретение ОВГЗ стало первым шагом во введении предусмотренного законодательством механизма управления средствами финансового резерва.

Финансовый резерв формируется за счет регулярных взносов АО НАЭК «Энергоатом», которое ежемесячно перечисляет в специальный фонд 65,4 млн грн для обеспечения будущего снятия с эксплуатации ядерных установок.

В то же время, в течение длительного времени средства резерва фактически не были привлечены к финансовым инструментам сохранения стоимости. В результате инфляционных процессов средства, накопленные к 2025 году, существенно утратили свою реальную стоимость.

Что это даст

Денис Шмигаль подчеркнул, что инвестирование финансового резерва в ОВГЗ позволит оградить средства от инфляции, сохранить их покупательную способность и обеспечить дополнительное наполнение резерва за счет дохода от государственных ценных бумаг.

Украина последовательно формирует систему финансового обеспечения будущего снятия с эксплуатации ядерных установок в соответствии с международными обязательствами и лучшими мировыми практиками.

«Инвестирование средств финансового резерва в облигации внутреннего государственного займа является надежным и эффективным инструментом управления государственными ресурсами. Это будет способствовать укреплению финансовой устойчивости системы ядерной безопасности Украины и повысит возможность государства выполнять обязательства в сфере ядерной и радиационной безопасности», — добавил Шмыгаль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
24 июня 2026, 18:02
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Вже фізики і банки в піраміду гроші не несуть, змушують держустанови спалювати свої резерви)). Ох великий шухер буде коли ця піраміда впаде.))
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