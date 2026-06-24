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24 июня 2026, 14:16 Читати українською

$75 тысяч зарплаты: сколько реально стоит работник работодателю в разных странах (исследование)

Payoneer Workforce Management и Boundless опубликовали новое исследование, посвященное реальной стоимости найма персонала в Европе и США.

Payoneer Workforce Management и Boundless опубликовали новое исследование, посвященное реальной стоимости найма персонала в Европе и США.► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новостиЧто показал анализАнализ показывает, что при международном найме сам по себе уровень зарплаты часто не дает полной картины, поскольку налоги, социальные взносы и другие обязательные платежи могут существенно влиять как на расходы работодателя, так и на чистый доход работника.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Что показал анализ

Анализ показывает, что при международном найме сам по себе уровень зарплаты часто не дает полной картины, поскольку налоги, социальные взносы и другие обязательные платежи могут существенно влиять как на расходы работодателя, так и на чистый доход работника. Исследование охватывает 36 стран Европы, включая Украину.

Авторы исследования взяли за основу одинаковую годовую зарплату в размере $75 000 и проанализировали, сколько фактически стоит такой работник работодателю в разных странах, а также какой чистый доход остается у работника после уплаты налогов и обязательных взносов.

Сколько стоит наем сотрудника в Европе

Наем сотрудника в Европе в целом обходится работодателям дороже, чем в США. При годовой зарплате в $75 000 средние дополнительные расходы работодателя в шести исследуемых городах США составляют около $8 900, тогда как в шести европейских городах — более $22 600.

Самым дорогим европейским городом в выборке стал Париж, где общая стоимость трудоустройства сотрудника с зарплатой $75 000 достигает почти $109 800 в год.

Для сравнения: самый дорогой американский город в выборке — Сиэтл — демонстрирует показатель около $86 600.

Какова ситуация в Украине

В Украине трудоустройство специалиста с годовой зарплатой $75 000 обходится работодателю примерно в $93 000 в год. Для сравнения: в Германии этот показатель составляет около $95 200, во Франции — почти $109 800, а в Италии — более $136 900.

Работнику в Украине после уплаты налогов и взносов остается около $57 750 из годовой зарплаты в $75 000. Это больше, чем в ряде западноевропейских стран: в Германии работник с такой же зарплатой получает на руки около $44 586, в Нидерландах — $47 621, во Франции — $52 090, а в Италии — $43 100.

Результаты исследования показывают, что при международном найме компаниям важно учитывать не только уровень зарплат, но и налоги, социальные взносы и другие обязательные платежи в каждой стране.

При одинаковой зарплате итоговая нагрузка на работодателя и чистый доход работника могут существенно различаться в зависимости от юрисдикции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
24 июня 2026, 14:22
#
Дякую за цікаву публікацію
+
+23
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
24 июня 2026, 14:27
#
«В Україні працевлаштування фахівця з річною зарплатою $75 000 коштує роботодавцю близько $93 000 на рік
Працівнику в Україні після сплати податків і внесків залишається близько $57 750 із річної зарплати $75 000.

Це більше, ніж у низці західноєвропейських країн«

Давно відомий факт, що в Україні оподаткування на рівні з ЄС, майже 40% (ще й не впевнений чи врахували військовий збір 5%), причому без прогресивних шкал, майже без можливостей частково списати оподатковувану суму. Але багато людей, в тому числі місцевих форумчан доводять, що біле — це чорне.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 июня 2026, 14:32
#
«оподаткування на рівні з ЄС»

Звісно що меньше, якщо дивитись на цифри дослідження,
а не писати про свої бажання.
+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
24 июня 2026, 15:25
#
Стандартна ставка ПДВ (VAT) в Європі варіюється від 16% до 27%, проте законодавство ЄС вимагає, щоб вона була не менше 15%. Окрім базової, у країнах діють знижені ставки (наприклад, 5%, 7% або 10%) для соціальних товарів та послуг. [1, 2, 3]
Розподіл стандартних ставок ПДВ за країнами Європи:
16%: Люксембург.
19%: Німеччина, Кіпр, Румунія.
20%: Австрія, Болгарія, Велика Британія, Естонія, Італія, Латвія, Словаччина, Франція.
21%: Бельгія, Іспанія, Литва, Нідерланди, Португалія, Чехія.
22%: Італія (частково), Словенія.
23%: Греція, Ірландія, Польща, Португалія (острови).
24%: Ісландія.
25%: Данія, Норвегія, Хорватія, Швеція, Фінляндія.
27%: Угорщина

Добрий вечір.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 июня 2026, 16:56
#
До чого тут ставка ПДВ якщо мова про НДФЛ с з/п найманих працівників.

За однакової зарплати фінальний чистий дохід працівника
може суттєво відрізнятися залежно від юрисдикції.
+
0
gorobezus
gorobezus
24 июня 2026, 16:02
#
Медианную зп по вышеперечисленным и Украине в студию плз. Вот где будет самое интересное.
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