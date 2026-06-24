$75 тысяч зарплаты: сколько реально стоит работник работодателю в разных странах (исследование)

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Что показал анализ

Анализ показывает, что при международном найме сам по себе уровень зарплаты часто не дает полной картины, поскольку налоги, социальные взносы и другие обязательные платежи могут существенно влиять как на расходы работодателя, так и на чистый доход работника. Исследование охватывает 36 стран Европы, включая Украину.

Авторы исследования взяли за основу одинаковую годовую зарплату в размере $75 000 и проанализировали, сколько фактически стоит такой работник работодателю в разных странах, а также какой чистый доход остается у работника после уплаты налогов и обязательных взносов.

Сколько стоит наем сотрудника в Европе

Наем сотрудника в Европе в целом обходится работодателям дороже, чем в США. При годовой зарплате в $75 000 средние дополнительные расходы работодателя в шести исследуемых городах США составляют около $8 900, тогда как в шести европейских городах — более $22 600.

Самым дорогим европейским городом в выборке стал Париж, где общая стоимость трудоустройства сотрудника с зарплатой $75 000 достигает почти $109 800 в год.

Для сравнения: самый дорогой американский город в выборке — Сиэтл — демонстрирует показатель около $86 600.

Какова ситуация в Украине

В Украине трудоустройство специалиста с годовой зарплатой $75 000 обходится работодателю примерно в $93 000 в год. Для сравнения: в Германии этот показатель составляет около $95 200, во Франции — почти $109 800, а в Италии — более $136 900.

Работнику в Украине после уплаты налогов и взносов остается около $57 750 из годовой зарплаты в $75 000. Это больше, чем в ряде западноевропейских стран: в Германии работник с такой же зарплатой получает на руки около $44 586, в Нидерландах — $47 621, во Франции — $52 090, а в Италии — $43 100.

Результаты исследования показывают, что при международном найме компаниям важно учитывать не только уровень зарплат, но и налоги, социальные взносы и другие обязательные платежи в каждой стране.

При одинаковой зарплате итоговая нагрузка на работодателя и чистый доход работника могут существенно различаться в зависимости от юрисдикции.