Payoneer Workforce Management и Boundless опубликовали новое исследование, посвященное реальной стоимости найма персонала в Европе и США.
$75 тысяч зарплаты: сколько реально стоит работник работодателю в разных странах (исследование)
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Что показал анализ
Анализ показывает, что при международном найме сам по себе уровень зарплаты часто не дает полной картины, поскольку налоги, социальные взносы и другие обязательные платежи могут существенно влиять как на расходы работодателя, так и на чистый доход работника. Исследование охватывает 36 стран Европы, включая Украину.
Авторы исследования взяли за основу одинаковую годовую зарплату в размере $75 000 и проанализировали, сколько фактически стоит такой работник работодателю в разных странах, а также какой чистый доход остается у работника после уплаты налогов и обязательных взносов.
Сколько стоит наем сотрудника в Европе
Наем сотрудника в Европе в целом обходится работодателям дороже, чем в США. При годовой зарплате в $75 000 средние дополнительные расходы работодателя в шести исследуемых городах США составляют около $8 900, тогда как в шести европейских городах — более $22 600.
Самым дорогим европейским городом в выборке стал Париж, где общая стоимость трудоустройства сотрудника с зарплатой $75 000 достигает почти $109 800 в год.
Для сравнения: самый дорогой американский город в выборке — Сиэтл — демонстрирует показатель около $86 600.
Какова ситуация в Украине
В Украине трудоустройство специалиста с годовой зарплатой $75 000 обходится работодателю примерно в $93 000 в год. Для сравнения: в Германии этот показатель составляет около $95 200, во Франции — почти $109 800, а в Италии — более $136 900.
Работнику в Украине после уплаты налогов и взносов остается около $57 750 из годовой зарплаты в $75 000. Это больше, чем в ряде западноевропейских стран: в Германии работник с такой же зарплатой получает на руки около $44 586, в Нидерландах — $47 621, во Франции — $52 090, а в Италии — $43 100.
Результаты исследования показывают, что при международном найме компаниям важно учитывать не только уровень зарплат, но и налоги, социальные взносы и другие обязательные платежи в каждой стране.
При одинаковой зарплате итоговая нагрузка на работодателя и чистый доход работника могут существенно различаться в зависимости от юрисдикции.
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Працівнику в Україні після сплати податків і внесків залишається близько $57 750 із річної зарплати $75 000.
Це більше, ніж у низці західноєвропейських країн«
Давно відомий факт, що в Україні оподаткування на рівні з ЄС, майже 40% (ще й не впевнений чи врахували військовий збір 5%), причому без прогресивних шкал, майже без можливостей частково списати оподатковувану суму. Але багато людей, в тому числі місцевих форумчан доводять, що біле — це чорне.
Звісно що меньше, якщо дивитись на цифри дослідження,
а не писати про свої бажання.
Розподіл стандартних ставок ПДВ за країнами Європи:
16%: Люксембург.
19%: Німеччина, Кіпр, Румунія.
20%: Австрія, Болгарія, Велика Британія, Естонія, Італія, Латвія, Словаччина, Франція.
21%: Бельгія, Іспанія, Литва, Нідерланди, Португалія, Чехія.
22%: Італія (частково), Словенія.
23%: Греція, Ірландія, Польща, Португалія (острови).
24%: Ісландія.
25%: Данія, Норвегія, Хорватія, Швеція, Фінляндія.
27%: Угорщина
Добрий вечір.
За однакової зарплати фінальний чистий дохід працівника
може суттєво відрізнятися залежно від юрисдикції.