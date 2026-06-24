Китай обогнал США по количеству миллиардеров: где живет больше всего богачей мира

Согласно списку самых богатых людей Hurun за 2026 год, в Китае проживает 1110 миллиардеров, что превышает показатель Соединённых Штатов. Вместе эти две страны составляют более половины мирового населения миллиардеров, что свидетельствует о том, насколько концентрированным стало чрезвычайное богатство. Визуализация Visualcapitalist ранжирует страны по количеству миллиардеров, проживавших в них в 2026 году.

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Китай выходит вперед

По данным Hurun, 75% китайских миллиардеров не фигурировали в списке 10 лет назад. Эта статистика показывает, как быстро произошёл сдвиг, который помог Китаю возглавить рейтинг.

США остаются страной-миллиардером

США занимают второе место, но остаются одним из важнейших центров мирового богатства.

Их 1000 миллиардеров отражают развитые рынки капитала, крупный технологический сектор и десятилетия предпринимательства. В стране также расположено много крупнейших по рыночной стоимости компаний мира.

Даже после того, как их обогнал Китай, на долю США по-прежнему приходится примерно четверть мирового населения миллиардеров. В США также больше сверхбогатых людей (чистый капитал свыше 30 миллионов долларов).

Индия занимает третье место

Индия занимает третье место с 308 миллиардерами, значительно опережая Германию, которая занимает четвертое место.

Класс миллиардеров вырос вместе с расширением потребительского рынка страны, технологического сектора и промышленной базы.

Большое население Индии и рост уровня благосостояния могут способствовать дальнейшему увеличению числа миллиардеров в ближайшие годы.

База миллиардеров Европы

В Европе несколько стран занимают лидирующие позиции в рейтинге, в частности Германия, Великобритания, Швейцария, Россия, Италия и Франция.

Германия лидирует в Европе с 171 миллиардером, за ней следует Великобритания с 150.

Швейцария также выделяется с 114 миллиардерами, несмотря на меньшую численность населения.