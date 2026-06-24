Рынок новых авто в ЕС в мае вырос на 3,2%: самый большой прирост показали электромобили

В мае 2026 года рынок новых легковых автомобилей в Европейском Союзе вырос на 3,2% в годовом исчислении — до 955 тыс. единиц. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные АСЕА.

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Самый динамичный рост снова продемонстрировал сегмент электромобилей. Регистрация новых BEV в мае увеличились на 42,9% — до 203,4 тыс. авто.

Структура рынка по типу силовой установки

Самым большим сегментом рынка остаются гибридные автомобили. В мае в ЕС было зарегистрировано 345,4 тыс. новых HEV, что на 9,7% больше, чем в прошлом.

Второе место заняли бензиновые автомобили — 210,4 тыс. регистраций. В то же время, этот сегмент продолжает сокращаться: по сравнению с маем прошлого года падение составило 20,1%.

Электромобили заняли третью позицию с результатом 203,4 тыс. новых регистраций и стали сегментом с высокими темпами роста.

Плагин-гибриды также показали положительную динамику: в мае было зарегистрировано 98,6 тыс. таких авто, что на 12,2% больше в годовом исчислении.

Спрос на дизельные автомобили продолжает снижаться. Регистрации дизельных легковушек сократились на 19% — до 69,5 тыс. единиц.

Еще 27,8 тыс. регистраций пришлось на другие типы автомобилей, что на 12% меньше, чем в прошлом.

Итоги с начала года

Всего с начала 2026 года в Евросоюзе было зарегистрировано более 4,7 млн. новых легковых автомобилей. Это на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.