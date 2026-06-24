Как перейти с одного вида пенсии на другой: инструкция от Пенсионного фонда

При наличии права на разные виды пенсии (по возрасту, выслуге лет, по инвалидности, в связи с потерей кормильца) назначается одна пенсия по выбору человека. Переход с одного вида пенсии на другой (например, с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту) осуществляется по заявлению пенсионера. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

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Как подать заявление

Подать заявление о переходе с одного вида пенсии на другой можно как через сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины, так и онлайн через вебпортал электронных услуг Фонда.

Для этого требуется доступ к сети Интернет и квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Обратите внимание!

К заявлению могут прилагаться копии сканированных документов: паспорта; документа, подтверждающего регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; документов о страховом стаже (за периоды работы до 1 января 2004 года, ранее не приобщенные к пенсионному делу).

Требования к скан-копиям документов:

изготовлены из оригиналов документов в цветном формате;

иметь четкие изображения полных страниц и состава текста, его реквизитов — название, серия и номер, дата выдачи, печати, подписи, фамилия, имя и отчество владельца;

сохранены в форматах JPG или PDF;

размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

рекомендуемое качество сканирования — 300 dpi.

Для онлайн-представления заявления алгоритм действий таков:

На вебпортале Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua) авторизуйтесь с помощью КЭП и нажмите кнопку «Войти».

В личном кабинете на панели слева в разделе «О пенсионном обеспечении» выберите опцию «Заявление на перерасчет пенсии».

Заполните поля заявления, обозначенные звездочкой*, указав в строке Вид перерасчета опцию переход на другой вид пенсии.

Укажите информацию о назначении / выплате пенсии по другому закону / другого вида / в другом государстве. Загрузите заранее отсканированные документы (как правило, достаточно загрузить паспорт заявителя и идентификационный номер для подтверждения идентификации личности), воспользовавшись кнопкой «Добавить файл».

Одобрите передачу и обработку персональных данных и подтвердите (поставив соответствующие отметки), что вы ознакомлены с необходимостью уведомлять органы Пенсионного фонда Украины об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение. Нажмите кнопку «Сформировать заявление».

Внимательно проверьте данные сформированного заявления и подпишите его с помощью КЭП, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».