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24 июня 2026, 16:33 Читати українською

Зачем профессиональному трейдеру нужны прокси: сценарии использования

Профессиональные трейдеры используют прокси не ради банальной подмены сетевого адреса, а для выстраивания отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры. Каждое подключение анализируется системой безопасности биржи. IP-адрес дата-центра или хостинг-провайдера вызывает капчу, принудительную верификацию или искусственное замедление обработки запросов. Неподходящий протокол не дает боту установить соединение с биржевым API, что для алготрейдеров оборачивается сорванной сессией без возможности вмешаться вручную.

Профессиональные трейдеры используют прокси не ради банальной подмены сетевого адреса, а для выстраивания отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры.

В обоих случаях причина кроется в базе: неправильно выбранном протоколе подключения и типе прокси.

Протокол SOCKS5 для трейдинга на быстрых рынках

Биржевые API работают через протоколы WebSocket или FIX, которые требуют непрерывного и гибкого обмена данными. Классические HTTP-прокси не полностью приспособлены для таких задач, поскольку ограничены рамками структуры «запрос-ответ» и существенно замедляют трафик из-за постоянного парсинга текстовых заголовков на прикладном уровне (L7). Прокси SOCKS5, в свою очередь, работают на уровне чистых TCP-сокетов, передавая пакеты без дополнительных циклов обработки. Это снижает внутреннюю задержку (latency) прокси на ~5% по сравнению с HTTP, что на сверхбыстрых рынках ускоряет доставку ордеров и снижает риск потерь на проскальзывании.

Ниже приведены ключевые особенности протоколов:

Параметр сравнения

HTTP

SOCKS5

Уровень модели OSI

Прикладной (L7)

Сеансовый (L5)

Поддержка TCP/UDP-трафика

Только TCP (через метод CONNECT); UDP не поддерживается

Полная поддержка

Искажение заголовков

Возможно изменение метаданных

Передача в исходном виде

Взаимодействие с API

WebSocket только через CONNECT-туннель, с дополнительными накладными расходами

Подходит для WebSockets и быстрых сокетов

Резидентские прокси для парсинга и мониторинга котировок и финансовых данных

Чистая репутация IP-адреса на финансовых платформах определяется его принадлежностью: адреса домашних интернет-провайдеров вызывают меньше подозрений у антифрод-систем, чем серверные. По этой причине трейдеры применяют резидентские прокси, предоставляющие IP-адреса реальных провайдеров домашнего интернета. Резидентские IP для торговых сессий исключают неожиданные принудительные верификации в пиковые моменты, что особенно актуально для парсинга.

Пулы резидентских IP-адресов с ротацией решают три задачи сбора данных:

  • Снижение риска блокировки парсера за превышение частоты запросов.

  • Параллельный сбор открытых рыночных данных с сотен различных источников.

  • Доступ к полному объему данных на платформах без усеченной выдачи из-за географии подключения.

Выделенный статический прокси: защита аккаунтов и стабильный доступ

Стабильность соединения при торговле напрямую зависит от задержки между сервером и биржевым API. Разработчики торговых систем тестируют реальный RTT из конкретного региона еще до запуска бота в продакшн. Для украинских серверов в этом помогают геолоцированные прокси Украина.

Для украинских серверов в этом помогают геолоцированные прокси Украина.

В ИТ-инфраструктуре техническая защита аккаунтов на криптобиржах и личных кабинетов часто опирается на статический IP-адрес. Если у специалиста динамический IP, защитные фильтры требуют прохождения двухфакторной аутентификации при каждой смене IP. Использование выделенного прокси убирает этот барьер. Это также обеспечивает безопасность онлайн-банкинга, поскольку его защитные алгоритмы трактуют частую смену сетевых параметров как попытку взлома.

Иногда региональные ограничения торговых сервисов дестабилизируют маршрутизацию и увеличивают RTT. Промежуточный узел в нужном регионе стабилизирует транзит, обеспечивая доступ к международным брокерским платформам.

Выводы

На быстрых рынках каждая миллисекунда задержки увеличивает проскальзывание. SOCKS5 сокращает latency на ~5% по сравнению с HTTP, резидентские прокси устраняют блокировки торговых сессий, выделенный статический IP фиксирует доверенный узел для защиты аккаунтов. Правильно выбранный тип прокси под каждую задачу сегодня является базовым элементом любой торговой системы.

Источник: Минфин
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