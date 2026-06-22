Украина переходит к системе базовой социальной помощи: как это работает

Что уже изменилось и как рассчитывается выплата

Бюджет программы в этом году составляет 9,2 млрд гривен. Базовая социальная помощь объединяет различные выплаты в единую систему поддержки и делает её более понятной и удобной для людей.

Мы начали с объединения ключевых видов поддержки — помощи малообеспеченным семьям, одиноким родителям и выплат на детей.

Фактически мы переходим от системы, в которой размер поддержки определялся принадлежностью к определённой категории, к системе, в центре которой находятся уровень доходов семьи и её реальная жизненная ситуация.

Размер помощи рассчитывается индивидуально для каждой семьи: за основу берётся базовая величина — на сегодняшний день это 4 500 гривен, которая умножается с учётом состава семьи, после чего учитываются её фактические доходы. Именно на этом принципе строится базовая социальная помощь: поддержка должна учитывать реальные потребности семьи и помогать человеку вернуться к самостоятельности.

Сумма базовой социальной помощи рассчитывается индивидуально для каждой семьи: мы определяем базовую сумму для всех её членов и сравниваем её с фактическим официальным доходом. На первого члена семьи, каждого ребёнка до 18 лет и людей с инвалидностью I-II группы предусматривается по 4 500 гривен, на каждого следующего взрослого — 70% этой суммы, то есть 3 150 гривен, с учётом коэффициентов для пенсионеров в зависимости от трудового стажа.

Затем из общей суммы вычитается среднемесячный доход семьи, а разницу доплачивает государство. При этом человек не обязан переходить на новую систему помощи: в приложении «Дія» сразу отображается расчёт, который можно сравнить с тем, что вы получаете сейчас, и уже после этого принять решение — подавать заявление или пока оставить всё без изменений.

Приведу реальный пример. Ранее женщина получала пособие как одинокая мать, помощь малообеспеченной семье и пособие по уходу за ребёнком с инвалидностью в общей сумме 11 300 гривен в месяц. Перейдя на базовую социальную помощь, она отказалась от выплат, которые получала как одинокая мать и как малообеспеченная семья. Теперь она получает базовую социальную помощь и пособие по уходу за ребёнком с инвалидностью — в общей сложности 16 500 гривен.

Именно такой результат мы хотим видеть в масштабах всей системы: когда человек получает не набор различных выплат, а понятную поддержку, соответствующую его реальным потребностям.

На сегодняшний день базовую социальную помощь получают почти 21 тысяча семей — это около 66 тысяч человек. Примерный ежемесячный объём начислений составляет 300 млн гривен.

Что будут менять дальше и откуда возьмут деньги

Следующий шаг — сделать эту помощь доступной для всех украинцев, нуждающихся в поддержке, а не только для отдельных категорий граждан. Это принципиальное изменение подхода. Человек не должен доказывать государству, к какой категории он относится, чтобы получить помощь. Важно другое — действительно ли он и его семья нуждаются в поддержке.

Соответствующий законопроект, разработанный народными депутатами совместно с Министерством социальной политики, уже прошёл первое чтение. И мы рассчитываем на его окончательное принятие.

Мы не только меняем законодательство, но и обеспечиваем финансовую основу для этих изменений. Именно поэтому базовая социальная помощь стала одним из ключевых направлений проекта SPIRIT объёмом 880 млн долларов США, который Украина реализует совместно со Всемирным банком и международными партнёрами. Основное финансирование обеспечивает Всемирный банк при поддержке правительств Великобритании и Японии, а грантовое софинансирование предоставляют Великобритания и Германия. Это одна из крупнейших международных инвестиций в развитие системы социальной защиты за всё время независимости Украины.

Помощь должна не закреплять сложные жизненные обстоятельства, а помогать людям их преодолевать. Именно поэтому базовая социальная помощь будет сочетать финансовую поддержку с социальными услугами, сопровождением случаев (кейс-менеджментом) и содействием занятости.

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Как оформить базовую социальную помощь

Базовую социальную помощь можно оформить онлайн через приложение «Дія». Это совместная работа Министерства социальной политики, семьи и единства Украины и Министерства цифровой трансформации при поддержке международных партнёров — Программы развития ООН и правительства Швеции. Вместе мы сделали так, чтобы получить помощь было так же просто, как воспользоваться любой другой услугой в смартфоне.

Социальная поддержка должна зависеть не от того, к какой категории относится человек, а от того, действительно ли он нуждается в помощи. Именно вокруг этого принципа мы строим новую систему социальной поддержки в Украине. В этом и заключается переход от категорий к потребностям, который лежит в основе базовой социальной помощи.