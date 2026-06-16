Национальный банк по результатам ежегодного пересмотра показателей деятельности банков по установленным критериям подтвердил статус системной важности для 16 учреждений, которые были в этом списке в 2025 году. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Какие банки НБУ признал системно важными в 2026 году (список)
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Список системно важных банков
- А-Банк;
- Идея Банк;
- Креди Агриколь Банк;
- Кредобанк;
- ОТП Банк;
- Ощадбанк;
- Банк Пивденный;
- ПриватБанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк;
- Сенс Банк;
- Таскомбанк;
- Укргазбанк;
- Укрэксимбанк;
- УкрСиббанк;
- Универсал Банка.
Перечень утвержден решением Правления Национального банка Украины от 11 июня 2026 года № 178-рш «Об определении системно важных банков».
Указанный перечень системно важных банков будет использоваться при осуществлении банковского надзора.
Источник: Минфин
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