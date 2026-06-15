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15 июня 2026, 14:30 Читати українською

Премиум-банкинг: что получают и сколько платят самые богатые клиенты в Украине и мире

В условиях высокой конкуренции, премиум-банкинг расширяет предложения и пытается комплексно решать нужды клиентов. На что могут рассчитывать владельцы элитных карт, дорого ли они обходятся, и как отличается премиум-банкинг в Украине и мире, разбирался «Минфин».

В условиях высокой конкуренции, премиум-банкинг расширяет предложения и пытается комплексно решать нужды клиентов.

Состоятельные клиенты становятся все более важными для банков. Согласно данным ФГВФЛ, от общего количества вкладчиков владельцы свыше 600 тыс. грн на счетах составляют всего 0,67%. В то же время они держат в банках почти 800 млрд грн, а это более половины всех средств физлиц в финучреждениях. При этом суммы, которые держат на счетах состоятельные клиенты, растут — за последние полгода они прибавили 93,3 млрд грн.

Украина в этом вопросе не уникальна. Рост количества состоятельных клиентов и их значение для банковской системы фиксируют по всему миру. По данным Capgemini World Wealth Report 2025, общее количество людей с инвестиционными активами свыше $1 млн за год выросло на 2,6%, а их совокупный капитал увеличился на 4,2%.

UBS Global Wealth Report указывает, что к 2029 году количество долларовых миллионеров увеличится еще на 5,34 млн человек.

Если в Украине принадлежащих к состоятельным клиентов в банках меньше 1%, то в западных странах — от 2% до 5%. Эта цифра может показаться не слишком большой, но именно эти люди генерируют для банков от 30 до 40% всей прибыли розничного сектора. Неудивительно, что финучреждения уделяют особое внимание борьбе за таких вкладчиков, предлагая лучшие условия обслуживания и дополнительные бонусы.

Как получить премиум-банкинг

Условия, при которых клиенты могут рассчитывать на особое отношение в Украине, значительно ниже, чем в странах ЕС или США. Как отмечает директор департамента премиального банкинга Ощадбанка Дмитрий Соловьев, премиальное обслуживание в западных странах начинается с чека в полмиллиона евро.

В Украине требования более демократичные. Собственно, есть сразу три способа стать премиум-клиентом. Первый — самый простой, но и самый «дорогой», — купить карту специального уровня или платить ежемесячную абонплату за ее использование. Примеры таких карт — Visa Signature, Visa Infinite, Mastercard World Black Edition. Абонплата отличается, в зависимости от банка и конкретной карточной программы, но может колебаться в пределах 300−700 грн в месяц.

Обычно банки позволяют ничего не платить при обороте средств на такой карте за месяц в пределах 40−100 тыс. грн. Также можно рассчитывать на бесплатное обслуживание, если держать в банке значительный депозит — в основном банки устанавливают его в пределах от 500 тыс. до 1 млн грн.

Путешествия с комфортом

Для многих украинцев премиум-банкинг традиционно ассоциируется в первую очередь с более комфортными перелетами — возможностью бесплатно посещать бизнес-залы и быстрее проходить регистрацию на рейсы.

До полномасштабного вторжения как банки, так и международные платежные системы активно рекламировали эти услуги. Сейчас их актуальность снизилась, но находящиеся за рубежом украинцы и дальше могут пользоваться такими сервисами в аэропортах.

Количество бесплатных посещений лаунж-зон в аэропортах зависит от условий конкретной карты и банка. Это может быть и 3−4 посещения в год, и полный безлимит. Как с картами Visa, так и Mastercard, можно попасть в лаунж-зоны более чем тысячи аэропортов во всем мире.

Кроме того, возможность бесплатно посещать лаунж-зоны появилась и на железнодорожных вокзалах Украины. Владельцы премиальных карт обычно могут бесплатно провести там до полутора часов, получить доступ к быстрому интернету, взять бесплатный кофе или закуски.

Как рассказали «Минфину» в Укрсиббанке, для клиентов учреждения, кроме аэропортов и железнодорожных вокзалов, доступны также лаунж-зоны на горнолыжных курортах, в частности, в Буковеле. Кроме этого, банк предлагает помощь в организации удобной логистики к местам отдыха и другие сервисы, которые повышают комфорт путешествий.

Помощь по любым вопросам

Клиенты премиум-банкинга получают доступ к более быстрому и качественному обслуживанию. В частности, за ними обычно закрепляются персональные менеджеры. Кроме того, банки предоставляют консьерж-сервис — сотрудники учреждения помогают с решением бытовых вопросов, в частности, бронированием билетов или гостиниц. Часто представители банков помогают состоятельным клиентам и в решении нестандартных запросов, таких как организация перевозки животных, поиск потерянного багажа или документов, организация визита к врачу в другой стране и т. д.

Зачастую важное значение имеет помощь в решении не только личных вопросов, но и дел, связанных с бизнесом. «Наша модель обслуживания базируется на развитии комплексных отношений, которые помогают клиенту эффективно решать как личные финансовые вопросы, так и нужды, связанные с ведением бизнеса. Премиальные клиенты обслуживаются персональными менеджерами, которые обеспечивают приоритетный сервис как в отделениях, так и при обращении в контакт-центр. Мы ценим время наших клиентов, поэтому стремимся сделать решение банковских вопросов максимально быстрым и комфортным», — отмечают в Укрсиббанке.

Новые инвестиционные возможности

Требования клиентов к премиум-банкингу в Украине и в западных странах существенно отличаются. У нас речь идет в основном о предоставлении для состоятельных людей дополнительного комфорта, включающего персональных менеджеров, лаунж-зоны и решения различных проблем. В то же время в исследовании глобальной консалтинговой компании Capgemini говорится, что в США и Европе премиум-клиенты все чаще говорят о потребностях в доступе к инвестиционным продуктам и получении персональных профессиональных консультаций в управлении деньгами.

Банки отвечают на этот запрос, поэтому в значительной степени превращают премиум-обслуживание в сервис по управлению капиталом.

В Украине эта тенденция менее заметная, но также прослеживается. Банки помогают с выбором и покупкой государственных облигаций, обеспечивают доступ к фондам недвижимости, проводят операции с золотом и объясняют особенности альтернативных инвестиций.

К примеру, как отмечают в Укрсиббанке, премиальным клиентам доступен широкий спектр инвестиционных решений. «Мы предлагаем оформление ценных бумаг как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных каналов обслуживания. Также мы регулярно информируем клиентов об актуальных акциях и специальных предложениях, формируя персонализированные решения, учитывая их финансовое поведение и потребности», — объясняют в учреждении.

Среди дополнительных бонусов, которые предлагает Укрсиббанк, — приоритетный доступ к депозитарным ячейкам, что позволяет клиентам пользоваться этим сервисом на выгодных условиях.

Больше, чем банк

Банки стараются не просто расширять список премиальных услуг, но и обеспечить эмоциональную связь с клиентами. Это помогает персональный подход и личные знакомства с менеджментом. Финучреждения разрабатывают разнообразные акции, которые должны не только позволить клиентам больше зарабатывать, но и обеспечивают досуг.

«Мы регулярно организовываем мероприятия для клиентов, которые создают возможности для качественного нетворкинга, обмена опытом и неформального общения с руководством Банка. Особое внимание уделяем семейным событиям и мероприятиям для наших премиальных клиентов. Такие ивенты сочетают семейный досуг, развлекательную программу и качественную анимацию для детей, создавая дополнительную ценность для всей семьи», — рассказывают в Укрсиббанке.

Для банков становится важно предоставлять максимально широкий спектр услуг, чтобы клиент получал их все в одном месте. Современная философия премиального обслуживания не ограничивается концепцией «карта и лаунж», объясняют в Укрсиббанке. Важно, чтобы банки создавали для клиентов экосистему финансовых возможностей, позволяли экономить их время и формировали индивидуальные решения. Состоятельный клиент будет выбирать тот банк, где будет получать комплексные решения.

Автор:
Олексій Писарев
Заместитель главного редактора Олексій Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Источник: Минфин
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